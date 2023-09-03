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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الدبلومات الفنية 2023

أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية { دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023  

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023
 

يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي :-
1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

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  • دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
    60% فأكثر
  • دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي :-
  • دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  
    60 % فأكثر
  • دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات
  • دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز
  • دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).
    75 % فأكثر


الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%  يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.
 

تنسيق الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية الدبلومات الفنية 2023

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