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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق فعاليات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 12 دولة

انطلاق فعاليات تحدي
انطلاق فعاليات تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE فرع إدارة التكنولوجيا، بالتعاون مع IEEE TEMS، والمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، اليوم السبت، عن انطلاق أعمال الدورة الخامسة من أعمال تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي 2023، وذلك بمشاركة 12 دولة عربية هي الجزائر والبحرين ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وفلسطين وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.

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وفي تصريح للدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أوضح أن تحدي مصر لإنترنت الأشياء في عامه السابع والذي انطلق تحت مسمى “دوري إنترنت الأشياء” منذ عام 2016 هو نقطة انطلاق الفائزين إلى تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي سيعقد بدبي في أكتوبر المقبل.

وقال: “وقد دعم تحدي مصر لإنترنت الأشياء منذ بدايته وحتى عام 2023 بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ نحو 180 شركة ناشئة و950 مشروع تخرج و 960 مشروعا من مدارس المتفوقين و 7000 متدرب”. 

وأضاف: “ويعتبر تحدي مصر لإنترنت الأشياء من أهم المسابقات التي تعقد في جمهورية مصر العربيه في المجالات ذات الصلة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، ويتأهل منه أول ثلاثة فائزين من مجالات الشركات الناشئة ومشروعات التخرج ومدارس المتفوقين لتمثيل مصر في تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي بمشاركة 55 فريقا من 12 دولة هذا العام”.

وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي إلى أن التحدي يعد برنامجا قوميا سنويا يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج يهدف إلى دعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

من جانبه، صرح الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال، قائلاً: “يعد تحدي إنترنت الأشياء و الذكاء الاصطناعي، والذي بدأ عام 2017 بالتعاون مع مجمع إبداع برج العرب، واستمر حتى اليوم نموذجا رائعا للتعاون والتكامل بين منظمات المجتمع المدني وشركات التكنولوجيا وأكاديمية البحث العلمي”. 

وأضاف: "استمر هذا التعاون واتسع نطاقه ليشمل المنطقة العربية والقاره الأفريقية، واتصال تعتبر التحدي هو تجسيد لدورها في التنمية المجتمعية وتنمية الشباب من مدارس المتفوقين وحتى مشروعات التخرج ووصولا إلى الشركات الناشئة".
تعقيبا على هذا البيان، صرح المهندس حسين مصطفى، مدير تطوير الأعمال بالمؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE) قائلا: “إننا فخورون بدورنا البناء في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها جميع الدول العربية من خلال إزاحة الستار عن المواهب الشابة والأفكار الابتكارية وتقديم البرامج المتكاملة التي من شأنها توفير مناخ مناسب لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في المنطقة”.

وأوضح أن الدور المحوري للابتكار وريادة الأعمال يحظى بعناية خاصة من جميع الأطراف المعنية في المنطقة العربية من شركاء وممثلي المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية، وذلك باعتباره إحدى الدعائم الأساسية في مسيرة التحول الرقمي.

يعد تحدي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي العربي برنامجا متكاملا، حيث يهتم ببناء القدرات لدى المبتكرين لمرحلة ما قبل الاحتضان أو الالتحاق بمسرعات الأعمال، وتضمن 3 مسارات رئيسية هي مشروعات التخرج لدى طلاب الجامعات ورواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة، بالإضافة إلى مسار طلاب مدارس الثانوية، ويرتكز على تسليط الضوء على الدور البارز لتقنيات إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحول الرقمي لتحقيق الرؤى الحكومية العربية الطموحة للانضمام لمصاف الدول الذكية بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية.

ومن المقرر أن يتضمن التحدي في مرحلة ما قبل إعلان النتائج النهائية التي من المقرر لها أن تقام خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتكنولوجيا في أكتوبر 2023 بمدينة دبي، عددا من البرامج التدريبية والتأهيلية وورش العمل للمشاركين بهدف توفير القدرات الفنية اللازمة لتحقيق أهدافهم وتنفيذ مشروعاتهم الابتكارية وتطوير برامجهم وتطبيقاتهم الرقمية.

تجدر الإشارة إلى أن تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي نجح على مدار الأربع سنوات الماضية في ضم أكثر من 600 شركة ناشئة و2950 مشروع تخرج وما يقرب من 1070 فكرة من مسار مدارس الثانوية بمشاركة أكثر من 20900 من الخبراء والمختصين في مختلف أرجاء المنطقة العربية.

الجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE المؤسسة الدولية للابتكار وريادة الأعمال الذكاء الاصطناعي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا Jobs Education

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