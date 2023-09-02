السفير البريطاني: مرتاح ببقاء محمد صلاح في ليفربول

قال سفير المملكة المتحدة في مصر، إن التواصل بين مصر وبريطانيا و الشراكة ممتدة على مدار سنوات، مؤكدا كما أن التوظيف و السعي في مجالاته المختلفة شي مهم خاصة فيما يخص تأهيل الطلاب لسوق العمل الدولية والاقليمي.

ووجه السفير البريطاني كلمات مداعبا الطلاب و الحاضرين خلال اللقاء ، قائلا :" الحمد لله.. انا مرتاح لحد دلوقتي ان مو صلاح لسه معانا ومسابش ليفربول ومرحش اتحاد جدة "

وقد بدأ من قليل ملتقى الإعداد الوظيفي الذي يُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.



وقام بتقديم المؤتمر الفنان عمرو مصطفى ، حيث يعد المُلتقى أحد فاعليات مبادرة كن مستعدًا - BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وسيتم من خلال المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من ٢٠ شركة وبنك.