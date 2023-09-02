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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بشرة خير من جامعة بدر للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية اللغات والترجمة

جامعة بدر
جامعة بدر

أعلن الدكتور حسين محمود، عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن جامعة بدر فى القاهرة حصلت على عضوية "الوكالة الجامعية الفرانكفونية"، وأصبح من حق طلاب "اللغة الفرنسية" فى "كلية اللغات والترجمة" الاستفادة من الخدمات التى تقدمها هذه الوكالة التى تهدف إلى جودة عالية فى التعليم والتدريب لطلاب الجامعة عامة وطلاب كلية اللغات والترجمة وقسم اللغة الفرنسية خاصة.

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وأوضح عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية "L’agence universitaire de la francophonie"، هى رابطة عالمية من الجامعات الفرنكوفونية "الناطقة بالفرنسية أو المستخدمة لها في بعض برامجها التعليمية"، وتسعى إلى توطيد العلاقة وتعزيز التعاون بين الجامعات الفرنكوفونية "اتحاد الجامعات الفرنكوفونية".

وقال إنها تسعى إلى دعم تعليم متميز ومتاح للجميع فى كل أنحاء العالم، وتوفير مجال علمى متميز من أجل تنمية المجتمعات.

وأضاف الدكتور حسين محمود، أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تنشط منذ أكثر من 50 عاماً فى مجال التعليم العالى والبحث، وتدعم تدريب أشخاص مهنين قادرين على المساهمة فى تطوير بلادهم.

ونوه إلى أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تضم أكثر من 850 مؤسسة تعليمية فى 110 دول بالقارات الخمس، وتضم من بينهم 14 عضوا فى مصر ما بين أعضاء دائمين ومنتسبين، وتمتلك الوكالة الجامعية للفرنكوفونية كمنظمة دولية 68 مكتبة فى 40 دولة، ويقع مقرها الرئيسى فى مونتريال "كيبيك بكندا" وتتوزع مصالحها ما بين مونتريال وباريس بفرنسا.

وأفاد عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، بأن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تقدم الخدمات للطلاب والباحثين والمعلمين مثل توفير منح للدراسة وتمويل الانتقالات ودعم المشروعات البحثية، وتساعد نظم المؤسسات فى خطط التحديث الخاصة بها "كتحديث نظم الإدارة، وبرامج التقييم الذاتى والتقويم، والإعداد لمشروع مؤسسى"، وتقوم بتنسيق أنشطة المكاتب الوطنية الخاصة بمنطقتها "أحرام جامعية رقمية، ومكاتب فرعية ومعاهد".

وأوضح أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تقدم دورات تدريبية للأشخاص لزيادة المعارف واكتساب المهارات المفيدة للتنمية، وتسعى إلى عمل شركات بين الباحثين والمختبرات البحثية، وتقيم مشاريع شراكة على المستوى الدولى مع منظمات كبرى تهتم بالتعاون الجامعي مثل اليونسكو، والاتحاد الأوروبى، والمنظمات غير الحكومية وشركات القطاع الخاص.

الدكتور حسين محمود كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر BUC الوكالة الجامعية الفرانكفونية Jobs Education

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