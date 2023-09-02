بعد ظهور متحور EG5| هل تؤجل الدراسة بالعام الجديد؟.. «التعليم العالي» توضح شكلها

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه ليست هناك أي قرارات رسمية بشأن جعل الدراسة “أونلاين”، وعودة نظام “الأبحاث” بدلا من “الامتحانات” في العام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر.

وأشار المصدر، لـ"صدى البلد"، إلى أن تأجيل الدراسة ليس أمرا مطروحا، كما أن موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 في الجامعات، هو 30 سبتمبر، كما سبق إعلانه، وليس هناك أي تغيير بشأنه.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تساءلوا حول نظام الدراسة بالجامعات، بعد أن ظهرت حالات لفيروس كوفيد-19 من سلالة متحور أوميكرون EG-5.2 في مصر، ومدى احتمالية عودة الأبحاث والدراسة أونلاين؟.

ويشار إلى أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سبق أن وجه باستمرار جهود الجامعات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة للمباني والمُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكد من وجود وسائل السلامة والأمان بكافة المنشآت الجامعية حفاظًا على الأرواح والمنشآت.

كما وجه الوزير أيضًا، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الدوري، بضرورة جاهزية كافة المستشفيات الجامعية لاستقبال الطلاب، وإجراء الكشوف الطبية اللازمة قبل التحاقهم بالجامعات، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات اللوجيستية لاستمرار عملها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

وأعلن المجلس خلال اجتماع سابق، عن موافقته فى على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، والذي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023.

وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.