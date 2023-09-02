بعنوان "كن مُستعدًا".. الفنان عمرو مصطفى يشارك في افتتاح ملتقى الإعداد الوظيفي

بدأ منذ قليل ملتقى الإعداد الوظيفي الذي يُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، ويتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.



وقام بتقديم المؤتمر الافتتاحي الملتقي الفنان عمرو مصطفى ، حيث يعد المُلتقى أحد فعاليات مبادرة كن مستعدًا - BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" التي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وسيتم من خلال المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من ٢٠ شركة وبنك.