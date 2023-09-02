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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي عن ملتقى كن مستعدا: خدمنا 18 ألف طالبا بالجامعات

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

بدأ من قليل ملتقى الإعداد الوظيفي الذي يُقام بعنوان "كن مُستعدًا التوظيفي"، والذي يتم تنفيذه بدعم من الوكالة البريطانية للتنمية الدولية UKaid ومنظمة العمل الدولية، وبرعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير البريطاني في مصر، ورئيس منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة.
 

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وزير التعليم العالي: نسعى لنشر وتفعيل مفهوم مراكز التدريب بالجامعات

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وزير التعليم العالي: مبادرة كن مستعدا للتوظيف خدمت أكثر من 18 ألف طالب بالجامعات


وقام بتقديم المؤتمر الفنان عمرو مصطفى ، حيث يعد المُلتقى أحد فعاليات مبادرة كن مستعدًا - BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف" والتي تهدف إلى تعزيز ربط الطلاب بسوق العمل من خلال برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل مع تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج، وسيتم من خلال المُلتقى توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، وذلك بمشاركة أكثر من ٢٠ شركة وبنك.

وقال سفير المملكة المتحدة في مصر، إن مما التواصل بين مصر وبريطانيا والشراكة ممتدة على مدار سنوات، مؤكدا أن التوظيف و السعي في مجالاته المختلفة شي مهم خاصة فيما يخص تأهيل الطلاب لسوق العمل الدولية والاقليمي.

ووجه السفير البريطاني كلمات مداعبا الطلاب و الحاضرين خلال اللقاء  ، قائلا :" الحمد لله.. انا مرتاح لحد دلوقتي ان مو صلاح لسه معانا ومسابش ليفربول ومرحش اتحاد جدة  ".

كما قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن كل جامعة أصبح لديها مركز للتوظيف 
بداخلها ، حيث تسعي الوزارة إلى نشر وتفعيل مفهوم مراكز التدريب ، حيث أنها لديها عدة مراكز وهو بمثابة مستشار للتطوير المهني في كل جامعة من أجل نقل المهارات للطلاب من خلالها وبدعم من المنصة التفاعلية .

وأضاف عاشور، أن المنصة مركزية وتوفر مراكز لكل اقليم من ال7 اقاليم لوضع الرؤية المستقبلية للتعليم العالي ، مشيرا إلى ى أنه هناك العديد من البروتكولات لنشر مراكز التوظيف منها مركز جامعة السويس .

واوضح أن اليوم يعد فعالية كبرى لأنها تؤكد أن العدد الذي التحق بالجامعات هو عدد غير مسبوق ، مشيرا إلى أنه تم تدشين كن مستعدا ، لانها ترى المهارات التي يحتاجها الطالب وتؤهله لها بالاضافة إلى ربطها بسوق العمل .

وتابع : " قدرنا نخدم أكثر من 18 الف طالب وخريج، وقدمنا خدمات لأكثر من 20 جامعة، كما تن صفحة كن مستعدا زارها 8 مليون شخص للطلاع إلى المبادرة".

الإعداد الوظيفي الوكالة البريطانية للتنمية الدولية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي Jobs Education

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