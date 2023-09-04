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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يستعد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لاعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، وتجهز الآن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للاعلان عن كافة التفاصيل الرقمية الخاصة ب نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

وخلال بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المرتقب والذي سيتم اصداره بعد قليل ، تعلن وزارة التربية والتعليم عن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

وسيكون رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو الرابط الرسمي الذي تناشد وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب الاعتماد عليه في الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الرسمية الموثوق فيها بعيدا عن اي روابط مجهولة المصدر يتم تداولها على السوشيال ميديا حاليا.

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رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

وسيكون رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ظاهرا على الصفحة الرئيسية لبوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل.

وللوصول إلى رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم سيكون على الطلاب الضغط على https://emis.gov.eg/ 

كما تعلن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد قليل رابط  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال الضغط هنا

جدير بالذكر أنه للوصول إلى  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/
  • ادخل على الخدمات الالكترونية واختر منها بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/
  • اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على زر عرض النتيجة

ويحصل الطلاب في معظم الحالات في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على 50% فقط من الدرجة الكلية ، ما عدا الطلاب أصحاب الاعذار الحاصلين على موافقة وزارة التربية والتعليم على الحصول على الدرجة الكلية كاملة في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس من الكنترول قبل إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

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