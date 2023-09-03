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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات لأشخاص يزعمون تسريب نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس من الكنترول قبل إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبعض الطلاب

ونفى مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسريب نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس من الكنترول قبل إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

وأكد المصدر أن هناك تعليمات رسمية بعدم تسريب نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس من الكنترول لأي طالب قبل إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وأشار المصدر إلى أن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس حتى الآن سرية ، وتنتظر اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لإعلانها للطلاب .

وتنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً ، إجراءات تجهيز نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس للعرض على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

ومن المتوقع أن يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس خلال ساعات ، استعدادا لإعلانها للطلاب .

رابط  نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس

يظهر على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات القادمة نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس .

وللوصول إلى  نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/
  • ادخل على الخدمات الالكترونية واختر منها بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/
  • اضغط على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على زر عرض النتيجة

جدير بالذكر أنه أنه لضمان نزاهة  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، فإن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق بإختيارات الإجابة في البابل شيت أو الاجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة ثانوية عامة 2023 ثانوية عامة

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