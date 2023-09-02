قرارعاجل بشأن ضوابط قبول الطلاب ذوي الهمم في المدارس بالعام الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن آخر موعد لتقديم طلبات حالات دمج ذوي الهمم في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2023 / 2024 يوم 30 نوفمبر 2023 وفقا للضوابط التالية :

الإعاقة ذهنية بسيطة

الاوراق المطلوبة : تقرير طبي شامل للحالة + مقياس ستانفورد بينيه للذكاء + مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي للحاصلين على درجة ذكاء من 60 لـ 65



بطء التعلم

الأوراق المطلوبة : تقرير طبي شامل للحالة + مقياس ستانفورد بينيه للذكاء ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

داون أو CP

الأوراق المطلوبة : تقرير طبي شامل موضح به احتياج الطالب إلى مرافق من عدمه + مقياس ستانفورد بينيه للذكاء + مقياس فاينلاند للسلوك التكيفي للحاصلين على درجة ذكاء من 60 لـ 65 ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

طيف التوحد

الأوراق المطلوبة : تقرير طبي شامل موضح به احتياج الطالب إلى مرافق من عدمه + مقياس ستانفورد بينيه للذكاء على الجانب الادائي فقط + مقياس كارز أو مقياس جيليام ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

الإعاقة البصرية

الأوراق المطلوبة : قياس واحد بالكمبيوتر + تقرير طبي شامل مع توضيح نسبة الابصار بالعينين طبقا لمقياس الكمبيوتر + مقياس ستانفورد بينيه بدرجة 80 فأكثر ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

الإعاقة السمعية

الأوراق المطلوبة : مقياس سمع بالسماعة بدرجة من 40 لـ 70 ديسيبل + تقرير طبي طبقا لمقياس السمع + مقياس ستانفورد بينيه بدرجة 80 فأكثر ، وفي حالة زارعي القوقعة قبل عمر عامين بيتم قبول مقياس فايلاند على درجة 80 فأكثر بدلا من مقياس ستانفورد بينيه ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

الإعاقة الحركية

الأوراق المطلوبة : تقرير طبي شامل للحالة + مقياس ستانفورد بينيه للذكاء ويشترط الحصول على درجة ذكاء 85 فأكثر

صعوبات التعلم

الأوراق المطلوبة : اختبار إلينوي أو مايكل بست أو مقياس أ.د. عادل عبد الله ، أو بطارية فتحي الزيات + تقرير طبي شامل يتضمن اختبار ذكاء مقياس ستانفورد بينيه بدرجة ذكاء 90 درجة فأكثر ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

فرط الحركة وتشتت الانتباه

الأوراق المطلوبة : اختبار كونورز بدرجة 65 فأكثر + تقرير طبي شامل للحالة متضمن اختبار ذكاء ستانفورد بينيه بدرجة من 80 لـ 85 ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

وتم التشديد على أنه في حالة اقتران الاعاقة الحركية بأي إعاقة من الاعاقات الاخرى فإنها لا تعد اعاقة حيث أنها لا تؤثر على التحصيل الدراسي ويصنف الطالب وفقا لدرجة الذكاء من 60 لـ 84 ، بالاضافة إلى قيد المدرسة وطلب التحويل و صورة الميلاد وبطاقة الاب و 2 صورة للطفل

ويتم مراعاة التوصيات الواردة في التقارير الطبية بشأن الطالب ( فصل دراسي ولجنة بالدور الارضي - مرافق للكتابة ... إلخ حسب درجة الاعاقة

ويتوجه ولي الأمر بالأوراق إلى مسئول الدمج بالادارة التعليمية لمراجعة واستكمال الاوراق واعتمادها من مسئول الدمج قبل التوجه إلى ادارة التربية الخاصة بالمديرية