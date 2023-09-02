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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برقم الجلوس.. نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 خلال ساعات

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات، نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.

ويقوم كنترول الثانوية العامة 2023 حاليا بتجميع نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 وتجهيزها في شكلها النهائي لعرضها على مكتب وزير التربية والتعليم، ليتولى وزير التربية والتعليم اعتمادها خلال ساعات.

وتظهر نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس في نسخة إلكترونية على موقع وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من وزير التربية والتعليم، ثم تظهر في اليوم التالي في المدارس. 

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

على جميع طلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2023، ترقب ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ 

ويتيح رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023، للطلاب إمكانية الاستعلام عن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس فقط.

وقد ناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب الالتزام بالدخول على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 الرسمي الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم، وعدم الانسياق وراء أي روابط وهمية يتم تداولها على السوشيال ميديا.

خطوات الحصول على نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

  • ادخل على رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.
  • اكتب رقم جلوسك بشكل صحيح.
  • اضغط على زر عرض النتيجة.

جدير بالذكر أنه قبل إعلان نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس، تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023.

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تأجيل إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023، حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه يتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

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