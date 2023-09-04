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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الدور الثاني
نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023

يبحث حاليا جميع طلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2023 عن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن السر في عدم ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات حتى الآن على موقع وزارة التربية والتعليم، هو عدم اعتمادها رسمياً من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تعليمات مشددة بعدم ظهور نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات أو تسريبها لأي طالب في مصر قبل اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

وعلم موقع صدى البلد من مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات جاهزة بالفعل على مكتب وزير التربية والتعليم وتنتظر لحظة الاعتماد الرسمي استعدادا لإعتمادها. 

وأفادت المصادر في تصريحاتها لموقع صدى البلد ، بأن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات ، مرتفعة ومطمئنة ، وقالت المصادر : لا داعي للقلق .

بيان رسمي بشأن نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

وينتظر المركز الاعلامي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحظة اعتماد نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات ، ليصدر بيانا رسمياً بتفاصيلها التي سيكون من ابرزها الاعلان عن رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات 

 ومن المقرر أن يظهر رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل ، بمجرد إعتماد النتيجة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

يمكن لجميع طلاب الدور الثاني ثانوية عامة 2023 الان ترقب ظهور رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم ، من خلال الدخول على بوابة مركز المعلومات بالضغط على https://moe.gov.eg/ 

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رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

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