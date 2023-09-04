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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يتمكن بعد قليل طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم “مجانا” دون دفع أي رسوم إلكترونية.

ويظهر على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل ، رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .

ويتاح لجميع الطلاب إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات ، برقم الجلوس فقط .

وبمجرد اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ؛ تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي عن ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم .

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

على جميع طلاب الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الذي يظهر على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم بعد قليل من خلال الضغط على https://emis.gov.eg/ 

كما تعلن الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد قليل رابط  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال الضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

جدير بالذكر أنه للوصول إلى  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لابد من اتباع الخطوات التالية :

  • ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/
  • ادخل على الخدمات الالكترونية واختر منها بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/
  • اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على زر عرض النتيجة

ومن المقرر أن يحصل الطلاب في معظم الحالات في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 على 50% فقط من الدرجة الكلية ، ما عدا الطلاب أصحاب الاعذار الحاصلين على موافقة وزارة التربية والتعليم على الحصول على الدرجة الكلية كاملة في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

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