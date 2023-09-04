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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط مباشر.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأكد مصدر مسؤول أن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 يشمل العديد من الكليات للطلاب من بينها كليات الآداب وتربية فنية وموسيقية لطلاب شعبتي علمي علوم وعلمي رياضة وكليات تربية رياضية وتربية نوعية لطلاب الشعبة الأدبية.

وتأتي على رأس الكليات التي يسعى الطلاب إلى الاطلاع على مؤشراتها كليات الآداب والحقوق حيث من المتوقع أن يكون الحد الأدنى لكلية آداب انتساب 60%، وحقوق انتساب 59.8%.

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مفاجأة لطلاب الدور الثاني بمؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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الجامعات التكنولوجية تستعد لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وتؤكد: نقدم تخصصات جديدة تواكب وظائف المستقبل

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احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

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خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

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تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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إعلان فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رسميا في هذا الموعد

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إعلان فتح التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التسجل عبر هذا الرابط

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ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.. توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

المرحلة الثالثة وعدد طلابها

• تم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، وكذلك المُتخلفون من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم وذلك في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة  الموافق 1/9/2023.

العدد المُقدر لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق:
الشعب العلمية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 83863.
الشعبة الأدبية: 205 درجات  بنسبة 50%.
عدد الطلاب: 50983.
إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

يشار إلى أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

ويبحث الطلاب عن أهم كليات ومعاهد المرحلة الثالثة 2023 علمي  بعد انتهاء تنسيق المرحلة الثانية، والذي من المرتقب أن تعلنه وزارة التعليم العالي خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة تنسيق المرحلة الثالثة رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023 المرحلة الثالثة

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خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

إعلان فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رسميا في هذا الموعد

إعلان فتح التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التسجل عبر هذا الرابط

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