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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الجامعات التكنولوجية تستعد لاستقبال طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. وتؤكد: نقدم تخصصات جديدة تواكب وظائف المستقبل

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

التعليم العالي: التخصصات الجديدة بالجامعات التكنولوجية تواكب وظائف المستقبل 

تخريج 150 طالبا من المرحلة الأولى كأول دفعة لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 

 

أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا بشأن قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية { دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية" عام 2023  .

وتستعد الجامعات التكنولوجية لاستقبال طلاب الدبلومات الفنية للتقديم بها بالعام الدراسي الجديد. 
 

وقال الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي والبحث لشئون التعليم الفني والتكنولوجيا، إن عدد الجامعات التكنولوجية وصل ل 10 جامعات، موضحا أنه يتم إضافة 7 جامعات جديدة مع انطلاق العام الدراسي الماضي ، بالإضافة إلى 3 جامعات في المرحلة الأولى وبدأت الدراسة بها قبل 4 سنوات .

وأوضح أن التخصصات الجديدة التي تواكب وظائف المستقبل تعد الحافز وراء الطلاب في القيام بالانضمام إلى الجامعات التكنولوجية ، بما يتمثل في المهن الجديدة المستحدثة، والتي أبرزها برامج تكنولوجيا المعلومات .

وأشار إلى أن إعداد الطلاب الراغبين على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية قد ارتفع حيث تم إغلاقِ تنسيق أغلب الجامعات عقب انتهاء المرحلة الثانية، موضحا أن الجامعات تشهد استقبالا لمستويات اجتماعية جديدة غير مألوفة على ما يسمى سابقا «التعليم الفني».

وأكد أن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية ليس لطلاب مدارس التعليم الفني فقط بلْ هناك فرصة أيضا لكلاب الثانوية الأزهرية والثانوية العامة.


قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه خلال الأعوام الماضية حدث تطورا كبيرا في منظومة التعليم العالي، وذلك على خلفية افتتاح جامعات جديدة والقيام بإضافة برامج تعليمية جديدة لتلبية متطلبات سوق العمل.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية والجامعات الأهلية تمتلك برامج دراسية ، وذلك بالتعاون مع فروع الجامعات الأجنبية، مشيرا إلى أن هناك نظم دراسية بها قادرة على التكيف والتطور، لمواكبة مع ما يحدث في العالم.

ومن جانبه قال الدكتور محمود الشيخ، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن فكرة أنشأ الجامعات التكنولوجية والتخطيط لها بدأت منذ 10 سنوات، وذلك عندما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقيام بإنشائها، وذلك لأن التعليم التكنولوجي هو قاطرة عمليات الصناعة والتقدم، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدول التي يسيكر بها التعليم التكنولوجي مثل ألمانيا واليابان والصين ، مشيرا إلى أن الفكر والتعليم التكنولوجي هو القاطرة لأي مجتمع يسعى إلى النمو.
 

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احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

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خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

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تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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إعلان فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رسميا في هذا الموعد

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إعلان فتح التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التسجل عبر هذا الرابط

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ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

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رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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لطلاب الثانوية العامة الدور الثاني.. توقعات تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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وأكد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، أنه قد تم تم تخريج 150 طالب من المرحلة الأولى كأول دفعة للجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة تمتلك 3 مباني، من بينها مبنى التعليم الرئيسي على امتداد 2500 متر وبه 4 طوابق، والكلية الرئيسية يوجد بها بعض المعامل، بالإضافة إلى مبنى الورش الذي يضم الكثير من الورش والمعامل.

يأتي ذلك في إطار رؤية الوزارة التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة ، فقد تقرر فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 4/9/2023 حتى يوم الخميس الموافق 14/9/2023 علي النحو التالي :-

1 -  دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها وفقاً للجدول الأتي:-

 

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

 

  • دبلوم المدارس الثانوية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) 
    60% فأكثر.
  • دبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها وفقاً للجدول الأتي :-
  • دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية -  الصنـاعية - السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي  
    60 % فأكثر.
  • دبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات.
  • دبلوم السالزيان الدون بوسكو -  دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل  -  دبلوم مركز التكنولوجيا المتميز.
  • دبلوم المعاهد الفنية للتمريض(شعبة تمريض)التابعة للجامعات ، ودبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة (شعبة تمريض عام).
    75 % فأكثر

الطلاب الحاصلون على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65%  يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية حيث يتم قبولهم بالفرقة الثالثة بهذه المعاهد.

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خطوة بخطوة.. سجل بتنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تعليمات عاجلة من التعليم العالي لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023

إعلان فتح تنسيق الدبلومات الفنية 2023 رسميا في هذا الموعد

إعلان فتح التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. التسجل عبر هذا الرابط

ننشر الحدود الدنيا للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

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