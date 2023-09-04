نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

رسميا نتيجة الثانوية العامة

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن نتيجة شهادة الثانوية العامة للدور الثاني .

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أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانها انه قد اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم احصائيات نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، مؤكدة انه قد بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 119 ألف 348 طالب/طالبة، حضر منهم 119 ألف 271 طالب/طالبة، وبلغ عدد الناجحين 106 ألف و194 طالب/طالبة بنسبة 89.04%.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة خلال ساعات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى بدء تلقى طلبات التظلمات من نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، اعتبارا من غد الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023، وذلك لمدة اسبوع .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023