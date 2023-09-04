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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

نتيجة الثانوية عامة
نتيجة الثانوية عامة الدور الثاني 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد قليل بيانا رسميا أعلنت خلاله تفاصيل اعتماد نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

ويتضمن بيان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المرتقب ، أعداد الطلاب الذين دخلوا امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023 ، و أعداد الطلاب الناجحين في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023  

كما تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023  على موقع وزارة التربية والتعليم

وفي نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 يحصل الطالب على 50% فقط من الدرجة الكلية ، إلا إذا كان من الطلاب المسموح لهم رسميا من الوزارة بالحصول على الدرجة الكلية الكاملة

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر موقعها الرسمي 

حيث يظهر على الصفحة الرئيسية لبوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 

ويتاح لكل طالب إمكانية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الذي يظهر على  https://emis.gov.eg/ 

وتعلن أيضاً الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعد قليل رابط  نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 من خلال الضغط هنا

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

  • ادخل على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe.gov.eg/
  • ادخل على الخدمات الالكترونية واختر منها بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/
  • اضغط على رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023
  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على زر عرض النتيجة

جدير بالذكر ان رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو الرابط الرسمي الذي تناشد وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب الاعتماد عليه في الحصول على نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 الرسمية الموثوق فيها بعيدا عن اي روابط مجهولة المصدر يتم تداولها على السوشيال ميديا حاليا 

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