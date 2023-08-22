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موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن موعد صرف معاشات صرف سبتمبر . 

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مع اقتراب بدايه شهر سبتمبر وقدوم موعد صرف المعاش للمستحقين البالغ عددهم 11 مليون مواطن، تجرى استعدادات مكثفة وتجهيزات تأهبا لصرفه

فوزارة التضامن الاجتماعي، ستبدأ فى صرف معاشات سبتمبر بداية من صباح يوم الجمعة 1 سبتمبر

لانه وفقًا لنص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019، تُصرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر
لذلك بنك ناصر الاجتماعي يستعد لتنظيم صرف المعاشات وتوفير سيولة فى ماكينات الصراف الآلية atm بشكل دورى، ووضع الترتيبات اللازمة مع قدوم  موعد صرف معاشات كل شهر ، وسيتم الصرف عن طريق جميع فروع بنك ناصر المنتشرة في محافظات الجمهورية

ويكون صرف المعاشات بالطرق العادية من فروع بنك ناصر الاجتماعي المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية ومنافذ الصرف الأخرى المتوفرة ومكاتب البريد بداية من الاحد

ونظرا لبحث أصحاب المعاشات عن طريقة سهلة للحصول على معاشهم كل شهر ، دون الاضطرار للنزول فى درجات الحرارة المرتفعة، فيمكنهم  اختيار وآحده من هذه الطريق الآمنة تجنبا للتعرض لضربات الشمس

حيث يستطيع  أصحاب المعاشات صرف المعاش الشهري الخاص بهم من خلال منافذ البريد المصري او المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة او فروع بنك ناصر الاجتماعي او ماكينات الصراف الآلي لجميع البنوك atm او من منافذ شركة فوري،أو كارت ميزة.
مع العلم  أن التأمينات الإجتماعية وضعت خطه، يتم من خلالها استبدال بطاقة صرف المعاشات "البطاقة الزرقاء" إلى بطاقة كارت "ميزة"، وتكون هذه البطاقة مجانية بدون اي تكاليف بداية من العام الحالى، ورغم ذلك يوجد أكثر من مليون صاحب معاش وقائم بالصرف، لم يقوموا بتحويل بطاقاتهم إلى بطاقة ميزة حتى الآن.

وقررت التأمينات الإجتماعية إذا لم يتم تحويل البطاقات إلى طرق الصرف التي حددتها الهيئة، يتم إيقاف صرف معاشات لهؤلاء الأفراد بدءا من شهر يناير المقبل حتى يقوموا بتغييرها 

ويمكن استخدام المعاش المحول على المحافظ الإلكترونية للهواتف الذكية في 
إجراء عمليات سداد المستحقات الحكومية والمرافق والجهات المختلفة.
استخدام الرصيد الموجود بها  في  "السحب النقدي والتحويل".
وسداد المشتريات من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو الشراء عبر المواقع والتطبيقات الإلكترونية أو باستخدام رمز الاستجابة السريعة

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