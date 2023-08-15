انهيار الذهب من جديد والسعر الحقيقي للدولار بالبنوك | شاهد

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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سجل الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري 30.83جنيه للشراء و 30.96جنيه للبيع .

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

وعن أسعار أشهر العملات الاجنبيه والعربيه فهى كالتالى

سجل سعر اليورو 33.84 جنيه للبيع، و 33.72 جنيه للشراء

وسجل سعر الجنيه الإسترليني39.28 جنيه للبيع، و39.15 جنيه للشراء.

وسجل سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

وسعر الدينار الكويتي 100.56 جنيه للبيع، و100.21 جنيه للشراء.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

والاسبوع الماضي أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين ، وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي

وقال البنك المركزي ان الاحتياطي النقدي سجل 34.٨٨ مليار دولار في نهاية يوليو بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.



ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.

كما قررت لجنة السياسة النقديـة التابعة للبنك المركزي المصري، في اجتماعه الشهر الحالى رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.

سجل سعر جرام الدهب عيار 24 ،2,566 جنيها للبيع و 2,589 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الدهب عيار 22، 2,352 جنيها للبيع 2,373جنيها للبيع

وسجل سعر جرام الدهب عيار 21، 2,245 جنيها للبيع و2,265جنيها للبيع

وسجل سعر جرام الدهب عيار 18 ، 1,924 جنيها للبيع و1,941 جنيها للشراء

وسجل سعر جرام الدهب عيار 14 ، 1,497 جنيها للبيع و1,510 جنيهات للشراء

وسجل سعر جرام الدهب عيار 12 ، 1,283 جنيها للبيع و1,294 جنيها للشراء

وسجل سعر الاونصة ، 79,794 جنيها للبيع و 80,505 جنيهات للشراء

وسجل سعر الجنيه الذهب ، 17,960 جنيها للبيع و 18,120 جنيها للشراء

