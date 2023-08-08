500 جنيه.. مفاجأة غريبة في أسعار الذهب وتفاصيل حول الدولار

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

قدمت مذيعة صدى البلد مريم كمال، تغطية خاصة عن أسعار الذهب في سوق الصاغة وأسعار صرف الدولار في البنوك.

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وسجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

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وعن أسعار أشهر العملات الاجنبيه والعربيه فى البنك الاهلى فهى كالتالى

سجل الإسترليني 39.10 جنيه للشراء، و39.36 جنيه للبيع

وسجل الريال السعودي 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، سجل 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 99.34 جنيه للشراء، و100.38 جنيه للبيع.

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

وأول أمس أعلن البنك المركزي، في بيان رسمي له ، بشرى سارة للمصريين ، وهى ارتفاع الاحتياطي النقدي بمقدار ٧٧ مليون دولار عن الشهر الماضي

وقال البنك المركزي ان الاحتياطي النقدي سجل 34.٨٨ مليار دولار في نهاية يوليو بعد أن كان 34.٨٠١ مليار دولار في الشهر قبل الماضي

فالاحتياطي النقدي في مصر يتكون من حصيلة الصادرات المصرية والنقد الأجنبي و الاحتياطي الذهبي وتحويلات المصريين العاملين في الخارج و عوائد قناة السويس و السياحة.

ويكفي الاحتياطي النقدي احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية والخامات بواقع يجاوز ٧ اشهر متخطيا بذلك المعدلات العالمية.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24: 2,463 جنيهًا.

وسجّل سعر الجرام عيار 21 ، 2,155 جنيها للشراء.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18: 1,847 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 14 للشراء : 1,437 جنيهًا.

بلغ سعر الجنيه ، عيار 24 للبيع : 17160 جنيها.

وعن اسعار المصنعية فقد قررت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف ، زيادة قيمتها للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بداية من اول الشهر الماضي، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية

وسوف تكون اسعار مصنعية المشغولات الذهبية وضريبتها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد هذا القرار الجديد.

وعند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم المصنعة لها، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام، بينما يتم معاملة السبيكة حتى 100 جرام معاملة المشغولات

وبالنسبة للذهب عالميا فتراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم وخسرت 3 دولارات في المعاملات الفورية.

وبحسب تقرير منذ قليل عبر وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”، فانه بحلول الساعة 10:25 صباحاً، تراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.16% أو ما يعادل 3.06 دولار ليصل إلى 1933.55 دولار للأونصة.

وتراجعت عقود الذهب تسليم ديسمبر 2023 بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.65 دولار لتصل إلى 1968.45 دولار للأونصة.

اما فيما يخص ما تم انتشاره خلال الايام الماضية من أن هناك تراجعا حادا في سعر جرام الذهب محليا بقيمة 300 جنيه على خلفية طرح الشهادات الدولارية ، فقد نفى ذلك الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب

واكد، أنه لا علاقة للشهادات الدولارية بأسعار الذهب

واوضح ان المعدن مرتبط برفع الفيدرالي الأمريكي للفائدة، وأسعار الذهب الحالية قريبة جدا من الأسعار العالمية.