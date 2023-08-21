600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن اسعارالذهب في مصر حاليا و سبب ارتفاعه الايام الماضية و ايضا موعد انخفاضه .

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يعتبر المصريون، الذهب ، هو الملاذ الآمن لهم، ومصدر استثمار أو ادخار لهم، لكي يحافظوا على قيمة أموالهم.

أفصح ناجي فرج مستشار وزير التموين، عن أسباب ارتفاع سعر الذهب في مصر رغم انخفاضه عالميًا.

وقال فرج، إن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي بسبب الطلب الشديد على السبائك والجنيهات، موضحًا أن الطلب بدأ ينخفض اعتبارا من السبت الماضي.

وأضاف مستشار وزير التموين، خلال مداخلة هاتفية " على قناة "صدى البلد"، أن مبادرة زيرو جمارك التي أطلقتها وزارة التموين، والتي تسمح بدخول أي كمية من الذهب مع دفع فقط 14% رسم قيمة مضافة على المصنعية، ساهمت في إدخال نحو 600 كيلو ذهب، متابعا أن أسعار الذهب في الوقت الحالي معتدلة، مع توقعات بتراجع سعر الذهب إلى مستوى 2150 جنيهًا خلال الأيام القادمة.

وتابع مستشار وزير التموين: "المبادرة كان لها أثر جيد في ضبط سوق الذهب بمصر، بالإضافة لتعويض نقص واردات المصريين من العملات الأجنبية".

وتوقع مستشار وزير التموين استقرار أسعار الذهب في مصر حتى الربع الأخير من العام الجاري، خاصة مع هدوء سعر المعدن الأصفر عالميًا.

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، داخل محلات الصاغة والأسواق المحلية، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر والوطن العربي نحو 2245 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17960 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 2245 جنيها. بلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 2566 جنيها. سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 1924 جنيها. سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 نحو 2352 جنيها. بلغ سعر جرام الذهب من عيار 14 نحو 1497 جنيها. سجل سعر جرام الذهب من عيار 12 نحو 1283 جنيها.

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023، استقرارا داخل محلات الصاغة، حيث سجل نحو 17960 جنيها.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 5.9 %خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 1.2% في البورصة العالمية، بفعل مخاوف استمرار الفيدرالي الأمريكي في الاستمرار في سياسته النقدية المتشددة.



وكان ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنحو 235 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت.

وقال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة ذهب مصر لتجارة الذهب، إن جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 2155 جنيهًا، ولامس مستوى 2430 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2390 جنيهًا.

وأضاف، كامل، أن أسعار الذهب تراجعت بالبورصة العالمية بقيمة 30 دولارًا، وبنسبة 1.5 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اليوم، حيث افتتحت الأوقية تعاملات الأسبوع صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 1943 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1913 دولارًا مساء الجمعة الماضية.

ولفت، إلى أن تزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى تسعير الذهب على سعر تحوطي لامس 45 جنيهًا، في ظل نقص المعروض من الذهب الخام بالأسواق، لاسيما مع توجه بعض الشركات لتصدير الذهب الخام، ما دفع الأسعار لهذه المستويات، متوقعًا استمرارية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أجلت وضعت العملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدًا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، نتيجة صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو.بنسبة 0.3 % .

ولفت، إلى أن تزايد التوقعات بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى تسعير الذهب على سعر تحوطي لامس 45 جنيهًا، في ظل نقص المعروض من الذهب الخام بالأسواق، لاسيما مع توجه بعض الشركات لتصدير الذهب الخام، ما دفع الأسعار لهذه المستويات، متوقعًا استمرارية ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد أجلت وضعت العملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية، تحت المراجعة السلبية، لمدة ثلاثة أشهر إضافية، وذلك تمديدًا للفترة التي أعلنتها في مايو الماضي.

في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، نتيجة صعود الدولار وعوائد السندات الأمريكية، بعدما أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في يوليو.بنسبة 0.3 % .

