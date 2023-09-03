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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تواصل امتحانات الفصل الدراسي الصيفي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تواصل امتحانات الفصل الدراسي الصيفي بكلية الآداب جامعة عين شمس والتي تستمر حتى 21 سبتمبر المقبل.

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يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.
 


كما أوضحت د. حنان كامل أنه يتم اختبار طلاب الاقسام التي تعمل بنظام الساعات المعتمدة والبرامج المميزة والذين اتموا حضور محاضرات الفصل الدراسي الصيفي على مدار سبعة أسابيع، وتبدأ امتحانات البرامج المميزة بدءا من يوم 5 سبتمبر حتى 14 سبتمبر من الساعة 9 صباحا  على 3 فترات يوميا بفارق ساعة بين كل فترة والاخرى .


وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الصيفي للساعات المعتمدة على 4 فترات من 9 صباحا حتى 4 عصرا يوميا من السبت إلى الخميس، ويتم المتابعة اللحظية لسير الامتحانات، بالإضافة إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الهادىء للطلاب والملاحظين ، حفاظاً على الصحة العامة وسلامتهم .


من جانبه أضاف الدكتور  محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الامتحانات موضوعية وتتنوع مابين الاختيار من متعدد والاسئلة المقالية، وتصحح اليكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب، بالإضافة إلى إعلان الجداول قبل الامتحانات بوقت كاف وكذلك الإعلان يوميا عن أماكن لجانهم من خلال الصفحة الرسمية للكلية .

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