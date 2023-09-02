لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جميع كليات جامعة بنها الأهلية

طلاب الثانوية العامة 2023.. يتساءل الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق ومصروفات جامعة بنها الأهلية 2024 لجميع الكليات، بعد ظهور نتائج التنسيق للعام الدراسي الجديد 2023/2024.

طلاب الثانوية العامة 2023.. ارتفع معدل البحث عن تنسيق ومصروفات جامعة بنها الأهلية 2024 لجميع الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، عبر محركات البحث، وذلك لرغبة الطلاب وأولياء الأمور في الاطلاع على الحد الأدنى للقبول بـ الجامعات الأهلية 2023.

طلاب الثانوية العامة 2023

ويبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة 2023، عن تنسيق ومصروفات جامعة بنها الأهلية 2024 لجميع الكليات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، بسبب زيادة عدد الطلاب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق والتقديم خلال تنسيق الجامعات الحكومية لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بسبب فروق المجموع عن ما أعلنت عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، حيث أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية الحدود الدنيا للقبول بالجامعات الأهلية التي جاءت كالتالي:

تنسيق ومصروفات جامعة بنها الأهلية 2024

لطلاب الثانوية العامة 2023.. الجامعات الأهلية الجديدة:

جامعة النيل الأهلية، جامعة المنصورة الجديدة جامعة الجلالة بحد أدني لكليات الطب 80% وطب الأسنان 78% والعلاج الطبيعي 76% الصيدلة 72% والطب البيطري 68% والهندسة 68% وعلوم الحاسب 62%

وجاءت جامعات الجلالة والعلمين الدولية بحد أدني لكليات الطب 77% وطب الأسنان 76% والعلاج الطبيعي 74% الصيدلة 71% والهندسة 66% وعلوم الحاسب 61%.

وقامت جامعة بنها الأهلية 2024 بالكشف عن المصاريف بجميع الكليات بها في العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 وجاءت على النحو التالي.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 الحد الأدنى ومن ضمنهم جامعة بنها الأهلية 2024 كالتالي:

الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الطب البشري بالجامعات الأهلية: 82% .

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات طب الأسنان بالجامعات الأهلية: 79%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية: 78%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الصيدلة بالجامعات الأهلية: 78%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الطب البيطري بالجامعات الأهلية: 73 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الهندسة بالجامعات الأهلية: 65 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات علوم الحاسب بالجامعات الأهلية: 62 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات تكنولوجيا العلوم الصحية وكليات التكنولوجيا الحيوية بالجامعات الأهلية: 59%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الفنون التطبيقية (الشعبة العلمية) بالجامعات الأهلية: 59 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات العلوم الأساسية بالجامعات الأهلية: 58%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الإعلام وفنون الاتصال (الشعبة الأدبية) بالجامعات الأهلية: 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات اللغات والترجمة بالجامعات الأهلية: 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعات الأهلية: 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الاقتصاد والإدارة بالجامعات الأهلية: 55%.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الزراعة بالجامعات الأهلية: 55 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الآداب بالجامعات الأهلية: 55 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الآثار بالجامعات الأهلية: 55 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات التربية بالجامعات الأهلية: 55 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات السياحة والفنادق بالجامعات الأهلية: 55 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات الحقوق بالجامعات الأهلية: 55 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات التمريض بالجامعات الأهلية: 55 %.

- الحد الأدنى لـ تنسيق كليات العلوم السنيمائية بالجامعات الأهلية: 55%.



مصاريف جامعة بنها الأهلية

وجاءت مصاريف جامعة بنها الأهلية كالتالي:

- مصاريف جامعة بنها الأهلية كلية الطب 120 ألف جنيها.

- مصاريف جامعة بنها الأهلية كلية طب الأسنان 115 ألف جنيها

- مصاريف جامعة بنها الأهلية كلية العلاج الطبيعي 95 ألف جنيها

- مصاريف جامعة بنها الأهلية كلية الهندسة 65 ألف جنيها

- مصاريف جامعة بنها الأهلية كلية علوم الحاسب 55 ألف جنيهاً

- مصاريف جامعة بنها الأهلية كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال 45 ألف جنيهاً