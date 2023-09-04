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رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي: برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني يحسن فرص الخريجين بسوق العمل

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

قال الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف تعد خطوة مثيرة ومهمة لتعزيز جودة التعليم العالي والتوجيه المهني في مصر، موضحًا أن إنشاء مراكز التطوير المهني ساعد الطلاب والخريجين على تحسين فرصهم في سوق العمل وزيادة مهاراتهم واستعدادهم للعمل في مجالاتهم المختارة.

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أنشطة التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف

أوضح الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف برنامج فعالًا في تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات التي يحتاجونها للنجاح في أسواق العمل المتنوعة، بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذه المراكز تقديم استشارات وإرشاد مهني للطلاب والخريجين حول اختياراتهم المهنية وكيفية تحقيق أهدافهم المهنية.

وتابع: كما يتضمن توفير دعم وإرشاد للطلاب في اختيار تخصصاتهم وتحديد أهدافهم المهنية، وذلك من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية ومنح الفرصة للطلاب للتعرف على متطلبات سوق العمل والتعرف على فرص العمل المتاحة.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن من المهم أن يكون هناك تفاعل وتعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي وسوق العمل لضمان أن المهارات والتدريب المقدمين في هذه المراكز يلبوا احتياجات سوق العمل الفعلية، لان هذا يساهم في تحسين فرص التوظيف وزيادة فعالية التعليم العالي في مصر.

وأضاف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الوزارة حريصة علي تكليف الكليات بتطوير المناهج الدراسية وتوفير التدريبات المختلفة لتأهيل الطلاب لسوق العمل هو خطوة إيجابية وحيوية، ويساهم تحديث المناهج الدراسية في تأمين أن الطلاب يتعلمون المفاهيم والمهارات الحديثة والمتطورة التي يحتاجونها لتكون جاهزين للعمل في بيئة العمل الحالية.

ولفت الدكتور محمد عبد العزيز، إلى أن توفير التدريبات المختلفة يمكن أن يساعد الطلاب في اكتساب المهارات العملية والخبرة العملية التي يمكن أن تجعلهم متميزين عندما يبدأون بالبحث عن وظائف، وتشمل التدريبات العملية في مجالات مثل التوجيه المهني، وتطوير المهارات الشخصية، والتواصل، وإدارة الوقت، والعمل الجماعي، والمزيد.

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