نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أصبح رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب الثانوية العامة محور اهتمام الطلاب وأولياء أمورهم، خصوصًا بعدما أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023، بنسبة نجاح 89.04%.

كما يبحث طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 فى الوقت الراهن وعن الأماكن الشاغرة فى الكليات، وعن موعد فتح باب تنسيق المرحلة الثالثة مرة أخري أمام الطلاب.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وانتهي تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2023، الحاصلين على مجموع أقل من 250 درجة للشعبة العلمية (رياضة- علوم)، وللشعبة الأدبية أقل من 238 درجة، وكذلك المُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية، لذلك هناك حالة بحث كبير لمعرفة موعد نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لمعرفة الكلية التي سيقع اختيارالتنسيق عليها.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس والاسم هو أكثر شيء يبحث عنه الطلاب وأولياء أمورهم للحصول عليها لذلك تزايدت عمليات البحث عن لينك نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، لمعرفة تسجيل رغبات الالتحاق بالجمعات والمعاهد.

ويمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات 2023 الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني للاستعلام عنها فور ظهورها مباشر من هـــــــــنـــــــــا

رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم القبول بالجامعات والمعاهد في تنسيق الجامعات 2023 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس والاسم ، ورابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، وموعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، تنسيق الكليات 2023.. يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي عن تنسيق الكليات 2023، ويترقب عدد كبير من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، انطلاق تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023، وتوقعات تنسيق الكليات 2023 للثانوية العامة، لينك تنسيق الثانوية العامة الدور الثاني 2023 والرابط المباشر لتسجيل الرغبات، بعد إعلان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني.

موعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

أكدت وزارة التعليم العالي أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2023 بعد إجراء التنسيق الإلكتروني لطلاب الدور الثاني من الثانوية العامة، وتسجيلهم بـ المرحلة الثالثة من التنسيق الجامعات 2023 .

لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 برقم الجلوس والاسم الضغط هنا

أو الدخول على رابط موقع التنسيق الإلكتروني

https://tansik.digital.gov.eg/application/

موعد تنسيق الدور الثاني للثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، أنه يتم فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2023 بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة 2023، ويمكن للطلاب التسجيل في الأماكن الشاغرة في الكليات والمعاهد الحكومية المتاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2023

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي، عدة أدلة إرشادية تباعًا لمساعدة الطلاب على كيفية اختيار رغباتهم حينما يبدأ الـ تنسيق رسميًا عبر موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط، وذلك خلال الفترة القادمة.

خطوات التقديم عبر التنسيق الالكتروني

القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة أضغط هنــــــــــــــــــــــــا

أو من خلال الدخول على الموقع التالي: ««www.tansik.digital.gov.eg»»

يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.

سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام .

ويجب مرعاة التالي:

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الالكتروني:

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت.

وأصدر مكتب التنسيق برئاسة السيد عطا تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكترونى، موضحًا أن القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg

وأكد مكتب التنسيق أنه يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وسوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

وحدد مكتب التنسيق مواعيد إدخال الرغبات وتتم عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، كما ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة

وشدد مكتب التنسيق على أنه اذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فورًا بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).

ونصح مكتب التنسيق طلاب الثانوية العامة بالحفاظ على الرقم السرى المدون على شهادة الثانوية العامة وعدم منحه للآخرين حيث إن الرقم السرى يمكن الطلاب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الرغبات أو تعديلها علما بان النظام يحتفظ بآخر نسخة تعديل وبناء عليها يتم ترشيح الطلاب للكليات والمعاهد.