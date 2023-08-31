تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. عوامل هامة عند اختيار الكلية وتسجيل الرغبات

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من أمس الأربعاء، حتى غدا الجمعة الموافق 1/9/2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد لخريجي الثانوية العامة، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن عوامل هامة عند اختيار الكلية وتسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يستعرض "صدى البلد" في السطور التالية عوامل هامة عند اختيار الكلية وتسجيل الرغبات لطلاب الثانوية العامة 2023 لاختيار كلية مناسبة مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توجيه الطلاب نحو اختيار كليات العلوم التكنولوجية يعكس تطورات واقع العالم الحديث واستجابة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة، ويتيح هذا الاختيار للطلاب فرصًا مذهلة لاكتساب مهارات متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب، وتقنية المعلومات.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه الكليات تمثل بوابة الطلاب نحو عالم من التحديات والفرص، حيث يمكن للطلاب أن يتعلموا كيفية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في حلول متنوعة، سواء في مجال تطوير البرمجيات، أمن المعلومات، الذكاء الصناعي، أو تصميم الأنظمة.

وأشار محمد فتح الله، إلى أن هذه التخصصات ليست مقتصرة على مجال تقنية المعلومات فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، فمن خلال دراسة هذه الكليات، ويمكن للطلاب أن يكتسبوا المعرفة والمهارات التي تمكنهم من العمل في مجموعة من المجالات مثل الصحة، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، وغيرها.

وحث الخبير التربوي، الطلاب على أن ينظروا إلى اختيار كليات العلوم التكنولوجية كفرصة لبناء مستقبل مهني واعد، وإن تطوير مهاراتهم في هذه المجالات سيمكنهم من التأثير الإيجابي في المجتمع والمساهمة في تطوير التكنولوجيا والابتكار.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أنه يجب مراعاة بعض العوامل الأخرى عند اختيار الكلية وتسجيل الرغبات، فيما يلي:

-الموقع الجغرافي المناسب.

-التخصصات الأكاديمية المتاحة، حيث يجب مراعاة أن تقدم الكلية مجموعة متنوعة من التخصصات.

-التكلفة الإجمالية للجامعة، غالبا ما تكون الكليات الحكومية أقل تكلفة بينما ترتفع تكلفة الجامعات الخاصة فضلا عن مصروفات الكتب و التنقل وغيرها.

-الاهتمام بالكليات التي تتوافق تخصصاتها مع متطلبات سوق العمل.

-تحديد الأولويات في الكليات.

-اختيار الكليات التي تعتقد أنها تلبي احتياجاتك وطموحاتك بشكل أفضل.

الاستعداد النفسي والثقة بقدراتك، وادراك أن تنسيق الجامعات هو مرحلة مهمة ومثيرة في حياتك، وتجنب القلق الزائد وحاول الاستمتاع بالعملية.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة في تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2023، وذلك لطلاب الشعبة العلمية، الذين يحق لهم التسجيل في المرحلة الثالثة للتنسيق.

كليات تقبل من 55 % علمي علوم 2023

الأماكن الشاغرة للشعب العلمية

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