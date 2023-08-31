خبراء تعليم يكشفون أبرز النصائح لطلاب الثانوية عند تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ويؤكدون: يجب اختيار الدراسة التي سيكون لها مستقبل في سوق العمل

خبراء التعليم:

عوامل هامة عند اختيار الكلية وتسجيل الرغبات

أخطاء يجب الانتباه لها عند تسجيل الرغبات

تحديد الأولوية والصبر عند كتابة الرغبات



وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بجميع الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة.

ووجه الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، انطلاق التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ، بدءًا من أمس، الأربعاء الموافق 30/8/2023 حتى يوم الجمعة الموافق 1/9/2023.

ومع بدء المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد، يشعر غالبية طلاب الثانوية العامة 2023، بالتوتر والقلق بسبب عدم معرفة كيفية اختيار الكلية التي تتوافق مع قدراتهم ومواهبهم لتحقيق طموحهم، حيث تفتح الشهادات الجامعية الباب للحصول على عمل أفضل في المستقبل.

لذلك يستعرض "صدى البلد" في السطور التالية عددا من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 لاختيار كلية مناسبة مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023، مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023.

أكدت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه في هذه الظروف المتغيرة، يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 أن يعتمدوا نهجًا تفكيريًا مختلفًا، ويجب أن يتجاوزوا حدود التفكير التقليدي ويبحثوا عن الفرص التي تساهم في تطوير قدراتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وهنا يكمن السر في اختيار البرامج التعليمية التي تسهم في تحقيق أهدافهم المهنية بشكل فعال.

وأضافت الخبيرة التربوية، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 أن ينظروا إلى الدراسة باعتبارها فرصة لبناء قاعدة معرفية تمهد الطريق أمامهم نحو المستقبل، من خلال اكتساب مهارات تقنية متقدمة، سيكون لديهم القدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية والمساهمة في تطور المجتمع.

وأعلنت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أبرز النصائح لـ طلاب الثانوية العامة 2023، بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عند تسجيل الرغبات، وهي:

- الصبر عند كتابة الرغبات.

- التأكد من تسجيل كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- الحفاظ على الرقم السري والرقم القومي من أجل استخدامه عند تسجيل الرغبات.

- الالتزام بالمعاهد والجامعات الموجودة على موقع التنسيق.



من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن القرار باتجاه الدراسة واختيار البرامج التعليمية الجديدة يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا، ويجب على الطلاب أن يكونوا على استعداد لتجاوز حدودهم واستكشاف ميادين جديدة، موضحًا أن الاستثمار في تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ليس فقط خطوة جريئة، بل هو أيضًا مفتاح لتحقيق النجاح في عالم يتسارع التغيير والابتكار.

وأوضح الخبير التربوي، أن الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يفتح أمام الطلاب أفقًا واسعًا من الفرص الوظيفية المبتكرة. إذا تمكنوا من تطوير مهاراتهم في هذه المجالات، فإنهم سيكونون جاهزين لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي تأتي في سبيلهم.

أخطاء يجب الانتباه لها

وكشف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن مجموعة من الأخطاء التي قد يرتكبها الطلاب خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عند تسجيل الرغبات يجب الانتباه لها وهي:

- عدم استكمال كتابة الـ75 رغبة المتاحة أمام الطالب، ما قد يؤدي إلى عدم قبول استمارة الطالب الإلكترونية لحين الانتهاء من الأمر.

- عدم اتباع قواعد التوزيع الجغرافي، حيث يتم اختيار الكليات البعيدة التي لا تقع في النطاق الجغرافي للطالب.

- اختيار الطالب للكليات والمعاهد الموجودة في نطاقه الجغرافي فقط أولًا.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.

- التعامل مع الكيانات الوهمية أو كتابتها في الرغبات داخل الاستمارة الإلكترونية، والتي تتسبب في النهاية في عدم الحفظ.

من جانب آخر، أكد الدكتور محمد فتح الله، الخبير التربوي، وأستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن توجيه الطلاب نحو اختيار كليات العلوم التكنولوجية يعكس تطورات واقع العالم الحديث واستجابة لاحتياجات سوق العمل المتغيرة، ويتيح هذا الاختيار للطلاب فرصًا مذهلة لاكتساب مهارات متقدمة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الحاسوب، وتقنية المعلومات.

وأوضح أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن هذه الكليات تمثل بوابة الطلاب نحو عالم من التحديات والفرص، حيث يمكن للطلاب أن يتعلموا كيفية تطبيق التكنولوجيا الحديثة في حلول متنوعة، سواء في مجال تطوير البرمجيات، أمن المعلومات، الذكاء الصناعي، أو تصميم الأنظمة.

وأشار الدكتور محمد فتح الله، إلى أن هذه التخصصات ليست مقتصرة على مجال تقنية المعلومات فقط، بل تمتد لتشمل مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، فمن خلال دراسة هذه الكليات، ويمكن للطلاب أن يكتسبوا المعرفة والمهارات التي تمكنهم من العمل في مجموعة من المجالات مثل الصحة، والاتصالات، والطاقة المتجددة، والصناعات الإبداعية، وغيرها.

وحث الخبير التربوي، الطلاب على أن ينظروا إلى اختيار كليات العلوم التكنولوجية كفرصة لبناء مستقبل مهني واعد، وإن تطوير مهاراتهم في هذه المجالات سيمكنهم من التأثير الإيجابي في المجتمع والمساهمة في تطوير التكنولوجيا والابتكار.

وأشار أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى أن يجب مراعاة بعض العوامل الأخرى عند اختيار الكلية و تسجيل الرغبات، فيما يلي:

- الموقع الجغرافي المناسب.

- التخصصات الأكاديمية المتاحة، حيث يجب مراعاة أن تقدم الكلية مجموعة متنوعة من التخصصات.

- التكلفة الإجمالية للجامعة، غالبا ما تكون الكليات الحكومية أقل تكلفة بينما ترتفع تكلفة الجامعات الخاصة فضلا عن مصروفات الكتب و التنقل وغيرها.

- الاهتمام بالكليات التي تتوافق تخصصاتها مع متطلبات سوق العمل.-تحديد الأولويات في الكليات.

- اختيار الكليات التي تعتقد أنها تلبي احتياجاتك وطموحاتك بشكل أفضل.

الاستعداد النفسي والثقة بقدراتك، وإدراك أن تنسيق الجامعات هو مرحلة مهمة ومثيرة في حياتك، وتجنب القلق الزائد وحاول الاستمتاع بالعملية.



خطوات تسجيل الرغبات بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد لطلاب الثانوية العامة إلكترونيا عبر موقع التنسيق الإلكتروني عن طريق عدة خطوات تشمل:

- الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختر خدمات تنسيق الثانوية العامة 2023.

- اختر تسجيل الرغبات.

- اختر مصدر شهادتك.

- قم بإدخال الرقم السرى ورقم الجلوس.

- أدخل الرقم التأكيدي.

- قم بتسجيل الرغبات بالترتيب الذي تريده.

- تحقق من البيانات الأساسية ثم اضغط الخطوة التالية.

خطأ التوزيع الجغرافي: في حالة ظهور الخطأ يرجى مراجعة ملء الرغبات حسب التوزيع الجغرافي، على أن يتم وضع الكليات ذات حرف «أ» أولًا ثم حرف «ب» ثم حرف «ج».

- اضغط على الخطوة التالية بعد الانتهاء من ملء الرغبات.

- قم بإعادة تسجيل البيانات مرة أخرى.

- الضغط على كلمة «تسجيل».

- تظهر أمامك استمارة الرغبات.



رابط تنسيق المرحلة الثالثة 2023

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة في تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2023، وذلك لطلاب الشعبة العلمية، الذين يحق لهم التسجيل في المرحلة الثالثة للتنسيق.

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الأماكن الشاغرة للشعب العلمية

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