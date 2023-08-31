يعتمد على الساعات.. خبير يكشف الهدف من تقليص مدة الدراسة بالكليات

أصدرت وزارة التعليم العالي قرار عاجل حيث أكد الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الجامعات وأنظمتها بالفعل منذ سنوات تتحول لنظم الدراسة بالساعات المعتمدة وتعمل به.

وأشار إلى أن بعض الكليات بدأت تتحول لهذا النظام، وهناك جامعات تعمل كلياتها به كما أن هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الهدف من تقليص مدة الدراسة هو تحقيق كفاءة أعلى في عملية التعليم، حيث يتيح للطلاب فرصة التركيز بشكل أعمق في البيئة التعليمية، ويقلل من الضغط النفسي من جانب المدة الذمنية للدراسة على الطلاب ليمكنهم من الانخراط في سوق العمل بشكل أسرع بعد تخرجهم.

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تقليص مدة الدراسة يقوم على أساس نظام التعليم بالساعات المعتمدة، وهو نظام يتبعه العديد من الدول الكبرى في العالم، موضحًا أن هذا النظام يركز على تحديد عدد محدد من الساعات التي يجب أن يدرسها الطلاب في كل تخصص، يسمح هذا النهج بالاستفادة القصوى من الوقت المخصص للتعليم، ويقلل من تبذير الموارد وجهد الطلاب دون أي فائدة واضحة.

وصرح الخبير التربوي، بأن هذا التوجه ليس جديدًا، بل كان محل نقاش واهتمام منذ سنوات، ويعد جزءًا من جهود التطوير التعليمي المستمر، موضحًا إنه توجه تعليمي استراتيجي يهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين التعليم النظري والتطبيقي، وتقديم تعليم متخصص يتناسب مع احتياجات السوق والصناعة.

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن تقليص مدة الدراسة خيارًا ملائمًا للكثير من الكليات، مع الحفاظ على جودة التعليم وتقديم التدريب اللازم للطلاب ليكونوا جاهزين للانخراط في سوق العمل بسرعة وفعالية.

آخر قرارات وزارة التعليم العالي في مصر

وفيما يخص تقليص نظم الدراسة والتخرج في الكليات المختلفة، من بينهم كلية التمريض، وكلية الهندسة، وكلية الآداب، وكلية التجارة أيضًا، وغيرها من الكليات، كشف المتحدث الرسمي مفاجأة.

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات صحفية له، أن الطالب يتمكن من التخرج من الكلية فور الانتهاء من دراسة المقررات والساعات التي تقرها لائحة الكلية الخاص به.

وبالتالي لا تشترط الكلية على الطالب البقاء المدة كاملة في حال انتهاء الساعات المعتمدة الخاصة به، ووقتها يستطيع التخرج في فترة زمنية أق قد تصل إلى 3 سنوات أو 3 سنوات ونصف بحسب قدراته.