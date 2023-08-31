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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023| كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمس الأربعاء الموافق 30/8/2023 للتسجيل بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023، والكثير من الطلاب وأولياء الأمور يتساءلوا عن تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50% في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

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تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتنسيق الثانوية العامة 2023.. بعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50% داخل تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المقدرة في تسجيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 للشعبة الأدبية 50983 طالب وطالبة بنسبة تصل إلي 50% لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ولذلك حرص «صدى البلد» على رصد تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. يبحث الطلاب عن كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50% للالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية المختلفة، ومؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بالتزامن مع انطلاق اعمال تنسيق المرحلة الثالثة لـ تنسيق الجامعات 2023.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة في تنسيق الجامعات الحكومية لطلاب المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات 2023، وذلك لطلاب الشعبة الأدبية، الذين يحق لهم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%

- تربية نوعية موسيقية بورسعيد.

- تربية رياضية بنات العريش.

- المعهد العالى للإدارة والمحاسبة بسوهاج أخميم عربي / انجليزى.

- شعبة مطاعم فني سياحة قنا.

- المعهد العالي للإدارة بالمحلة الكبرى.

- تربية رياضية بنات الوادي الجديد.

- تربية رياضية بنين الوادي الجديد.

- معهد عالي سياحه وفنادق كنج مريوط.

- تربية موسيقية قناة السويس بالإسماعيلية.

- تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ.

- الفني للفنادق بور سعيد.

- تربية نوعية فنية المنصورة بميت غمر.

- التكنولوجي العالي 10 رمضان إدارة أعمال.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- نظم معلومات ادارية قطاميه.

- تربية نوعية فنية الفيوم.

- عالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات ش.(نظم معلومات) ك47 ط اسكندرية.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة محاسبة منصورة.

- مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات ش إدارة ومحاسبة.

- تربية رياضية بنين أسوان.

- تربية نوعية موسيقية طنطا.

- تربية رياضية بنين طنطا.

- تربية رياضية بنات طنطا.

- العالي دراسات نوعية جيزة لنظم المعلومات الإدارية.

- القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية.

- الفني التجارى بشبرا.

- الفني التجارى بالمطرية.

- الفني التجارى بالإسكندرية.

- الفني التجارى بطنطا.

- الفني التجارى بقويسنا.

-الفني التجارى ببنها.

- الفني التجارى بالمنصوره.

- الفني التجارى باسيوط.

- الفني التجارى بأسوان.

- الفني التجارى بدمنهور.

- الفني التجارى بالزقازيق.

- تربية نوعية موسيقية مطروح.

 

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