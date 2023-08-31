عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح تساعدك في اختيار الكلية المناسبة

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

لطلاب الثانوية العامة 2023.. مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد لخريجي الثانوية العامة، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن نصائح تساعدك في اختيار الكلية المناسبة لك.

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2023| كليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%

txt

يعتمد على الساعات.. خبير يكشف الهدف من تقليص مدة الدراسة بالكليات

ومع بدء المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد، يشعر غالبية طلاب الثانوية العامة 2023، بالتوتر والقلق بسبب عدم معرفة كيفية اختيار الكلية التي تتوافق مع قدراتهم ومواهبهم لتحقيق طموحهم، حيث تفتح الشهادات الجامعية الباب للحصول على عمل أفضل في المستقبل.

لذلك يستعرض "صدى البلد" في السطور التالية عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 لاختيار كلية مناسبة مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023، مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023.

أكدت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه في هذه الظروف المتغيرة، يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 أن يعتمدوا نهجًا تفكيريًا مختلفًا، ويجب أن يتجاوزوا حدود التفكير التقليدي ويبحثوا عن الفرص التي تساهم في تطوير قدراتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وهنا يكمن السر في اختيار البرامج التعليمية التي تسهم في تحقيق أهدافهم المهنية بشكل فعال.

وأضافت الخبيرة التربوية، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 أن ينظروا إلى الدراسة باعتبارها فرصة لبناء قاعدة معرفية تمهد الطريق أمامهم نحو المستقبل، من خلال اكتساب مهارات تقنية متقدمة، سيكون لديهم القدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية والمساهمة في تطور المجتمع.

وأعلنت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أبرز النصائح لـ طلاب الثانوية العامة 2023، بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عند تسجيل الرغبات، وهي:

- الصبر عند كتابة الرغبات.

- التأكد من تسجيل كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- الحفاظ على الرقم السري والرقم القومي من أجل استخدامه عند تسجيل الرغبات.

- الالتزام بالمعاهد والجامعات الموجودة على موقع التنسيق.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: tansik.digital.gov.eg/application/

التسجيل  بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣  المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 كليات تقبل من 55% علمي علوم 2023:

الفراعنة العالي لنظم المعلومات الإدارية مريوطية بالهرم

معهد راية العالى للإدارة والتجارة الخارجية شعبة نظم معلومات

الفني للفنادق الإسكندرية

الفني التجارى بطنطا

معهد اكتوبر العالي للاقتصاد

الفني التجارى بالمنصورة

العالي للدراسات الادبية كنج مريوط

معهد الألسن العالي بمدينة نصر شعبة (إدارة - محاسبة - تجارة خارجية)

معهد الألسن العالي بمدينة نصر لنظم المعلومات الادارية

تربية نوعية فنية بنها

تربية رياضية بنات دمياط

سياحة وفنادق مطروح

المعهد العالي للعلوم الادارية بسوهاج

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر

تربية نوعية فنية المنصورة

عالي دراسات متطورة بالقطامية شعبة تجارة ومحاسبة

تربية رياضية بنين مطروح

المرحلة الثالثة 2023 طلاب الثانوية العامة 2023 بدء المرحلة الثالثة 2023 تسجيل الرغبات جوجل معرفة كيفية اختيار الكلية النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 اختيار كلية مناسبة ابرز النصائح Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطور جديد.. محامي كهربا يصدم نادي الزمالك في أزمة غرامة الفيفا

«10 درجات مرة واحدة جهزوا نفسكم»|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات المقبلة

افتكر كويس بتتعامل مع مين.. ميدو يوجه رسالة شديدة اللهجة

عودة العمل يوم الأحد.. الدولة تنجح في ترشيد الطاقة وإنفراجة في أزمة قطع الكهرباء قريبا

700 جنيه في ساعات|هزة قوية لأسعار الذهب وعيار 21 بشكل غير متوقع

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بشرى سارة بشأنها الآن

الدولار يتراجع | الجنيه يلتقط أنفاسه بعد الانضمام لـ«بريكس»

ارتباك قبل السوبر ليج| "كاف" يفاجئ النادي الأهلي بثلاثة قرارات مثيرة.. وصدمة للدوري المصري

موضوعات متعلقة

خلينا نجرب|طلاب الجامعات عن تقليص سنوات التخرج: العبرة بالفائدة التعليمية وليست المدة

خبير: الجامعات المصرية تقديم محتوى تعليمي أكثر ارتباطًا بمتطلبات الصناعة وسوق العمل

خبير: قرار تقليص مدة الدراسة جيد لجميع أطراف العملية التعليمية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023| كليات ومعاهد تقبل من 50%.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

بعد وضع حجر أساسها اليوم.. ننشر تفاصيل مجمع مدارس الريفية بمطروح

دعاء الشفاء العاجل للمريض.. أدعية وكلمات رددها بيقين

بمشاركة الأهلي وغياب الزمالك.. الكاف يعلن ترتيبات أغلى بطولة في تاريخ القارة

إيران تعلن إحباط خطة تخريب إسرائيلية كبرى في صناعة الصواريخ

هاني عادل: وسط البلد مهدت الطريق للفرق المستقلة في مصر| فيديو

100 يوم صحة.. تقديم 400 ألف و546 خدمة في جميع التخصصات الطبية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعرض خيالي.. مسئول بالدوري السعودي يسافر لحسم انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

منها لغة الجسد.. علامات تكشف وقوع الرجل في حبك

لن تصدق طريقة صناعتها.. حكاية أغلى قطعة جبن في العالم

حذفت البوست بعد النشر| بماذا علقت سمية الخشاب على طلاق أحمد سعد؟

فيديو

بمشاركة زوجته.. هاني عادل يكشف تفاصيل أغنية "ع الوعد" لفريق وسط البلد

البداية بـ4 زلازل .. كارثة تضرب العالم بسبب اصطفاف الأرض والكواكب

هيدي كرم: بجسّد دور شقيقة سوسن بدر ولبلبة وليلى علوي في «آل شلبي»|فيديو

كنت بشتري من عنده حلويات.. دكتورة جامعية تروي تفاصيل حقيقية عن سفاح الجيزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ