لطلاب الثانوية العامة 2023.. نصائح تساعدك في اختيار الكلية المناسبة

لطلاب الثانوية العامة 2023.. مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد لخريجي الثانوية العامة، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن نصائح تساعدك في اختيار الكلية المناسبة لك.

ومع بدء المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد، يشعر غالبية طلاب الثانوية العامة 2023، بالتوتر والقلق بسبب عدم معرفة كيفية اختيار الكلية التي تتوافق مع قدراتهم ومواهبهم لتحقيق طموحهم، حيث تفتح الشهادات الجامعية الباب للحصول على عمل أفضل في المستقبل.

لذلك يستعرض "صدى البلد" في السطور التالية عدد من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023 لاختيار كلية مناسبة مع بدء تنسيق المرحلة الثالثة 2023.

وفي هذا السياق، قدمت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، مجموعة من النصائح لطلاب الثانوية العامة 2023، مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023.

أكدت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، أنه في هذه الظروف المتغيرة، يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 أن يعتمدوا نهجًا تفكيريًا مختلفًا، ويجب أن يتجاوزوا حدود التفكير التقليدي ويبحثوا عن الفرص التي تساهم في تطوير قدراتهم في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وهنا يكمن السر في اختيار البرامج التعليمية التي تسهم في تحقيق أهدافهم المهنية بشكل فعال.

وأضافت الخبيرة التربوية، أنه يجب على طلاب الثانوية العامة 2023 أن ينظروا إلى الدراسة باعتبارها فرصة لبناء قاعدة معرفية تمهد الطريق أمامهم نحو المستقبل، من خلال اكتساب مهارات تقنية متقدمة، سيكون لديهم القدرة على التكيف مع التغييرات المستقبلية والمساهمة في تطور المجتمع.

وأعلنت أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس، عن أبرز النصائح لـ طلاب الثانوية العامة 2023، بـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عند تسجيل الرغبات، وهي:

- الصبر عند كتابة الرغبات.

- التأكد من تسجيل كل فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

- الحفاظ على الرقم السري والرقم القومي من أجل استخدامه عند تسجيل الرغبات.

- الالتزام بالمعاهد والجامعات الموجودة على موقع التنسيق.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: tansik.digital.gov.eg/application/

التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣



ويمكن للطالب التقدم والتسجيل بتنسيق الجامعات ٢٠٢٣ المرحلة الثالثة عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب مُتصل بالشبكة أو عن طريق أجهزة الحاسب الي المتواجدة داخل معامل التنسيق بالجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة وعدد الرغبات المتاحة للطالب على الموقع يبلغ 75 رغبة.

ونكشف لطلاب الثانوية العامة بتنسيق الجامعات 2023 كليات تقبل من 55% علمي علوم 2023:

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