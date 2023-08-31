تنسيق المرحلة الثالثة 2023| كليات ومعاهد تقبل من 50% علمي علوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. ترتفع معدلات البحث عن كليات ومعاهد تقبل من 50 % علمي علوم، ورابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023، بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 أمام طلاب الثانوية العامة.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتنسيق الثانوية العامة 2023.. بعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2023، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن كليات ومعاهد تقبل من 50 % علمي علوم داخل تسجيل رغبات المرحلة الثالثة 2023.

ولذلك حرص “صدى البلد” على رصد رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وتفاصيل الحد الأدنى لهذه المرحلة، كليات ومعاهد تقبل من 50 % علمي علوم.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عدد الطلاب المقدرة في تسجيل تنسيق المرحلة الثالثه 2023 للشعبة الأدبية 50983 طالب وطالبة بنسبة تصل إلي 50% لـ تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ولذلك حرص «صدى البلد» على رصد تفاصيل تنسيق المرحلة الثالثة 2023 وكليات ومعاهد تقبل طلاب الشعبة الأدبية من 50%.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات باستمرار جاهزية معامل الحاسب الآلي بكافة الجامعات الحكومية لمساعدة الطلاب طوال فترة التنسيق الإلكتروني، وتقديم الدعم الفني للطلاب بما يضمن التيسير عليهم خلال فترة التنسيق القادمة، موجهًا الشكر لمكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وأمانة المجلس الأعلى للجامعات، وأمانة مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية، على جهودهم في تنسيق وقبول الطلاب الجُدد هذا العام، إضافة إلى قبول الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية.

يكون تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لتنسيق الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الالكتروني هنا.

https://tansik.digital.gov.eg/application/

وتشمل المرحلة الثالثة لتنسيق رغبات الكليات والمعاهد الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2023، والمُتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم.

بدأ تسجيل رغبات الطلاب من أمس الأربعاء 30 أغسطس 2023 ويستمر غدا الجمعة 1 سبتمبر 2023.

درجات مجموع تنسيق المرحلة الثالثة 2023

الشعب العلمية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 83863.

الشعبة الأدبية: 205 درجة بنسبة 50%.

عدد الطلاب: 50983.

إجمالي طلاب الشعب العلمية والأدبية: 134846.

مع العلم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة للناجحين في امتحانات الدور الأول من طلاب الثانوية العامة سيتم تأجيل إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2023، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

يكون تنسيق الرغبات في المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة بتسجيل 75 رغبة من الكليات والمعاهد المتاحة أمامهم ونعرض بعض منها :-

-كلية تربية فني صناعى نجع حمادى بنين

-كلية تربية فني صناعى اسوان

-المعهد العالي للدراسات النوعية واللغات جيزه

-معهد الجزيره العالي حاسب ونظم معلومات ادارية (شعبة نظم) بالمقطم

-المعهد القاهرة العالي لغات وترجمه مقطم لنظم المعلومات الإدارية

-كلية تربية نوعية فنية القاهرة

-المعهد العالى للعلوم الادارية بلقاس دقهلية ش نظم معلومات ادارية

-كلية تربية رياضية بنات كفر الشيخ

-المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش إدارة تجمع خامس

-كلية تربية نوعية موسيقية المنوفية

-كلية خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان

-معهد طيبة العالي شعبة ادارة اعمال ومحاسبة المعادى

-المعهد الفني التجارى بشبرا

-كلية تربية رياضية بنات الزقازيق

-كلية تربية العريش رياضة

-كلية تربية جنوب الوادي رياضة

-كلية تربية رياضية بنين المنصورة

-كلية تربية نوعية فنية الإسكندرية

-كلية تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم

-كلية تربية فنية حلوان بالزمالك

-معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية ش (نظم معلومات)

-معهد خدمة اجتماعية أسيوط

-المعهد العالي للسياحه والفنادق بالسيوف بالأسكندرية لنظم المعلومات الإدارية

-المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات ش نظم تجمع خامس

-معهد عالي قاهرة ترجمة ش علوم إدارية مقطم

-كلية تربية فني رى وصرف ومساحه اسيوط

-كلية تربية نوعية فنية طنطا