تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. أخطاء يجب الانتباه لها عند تسجيل الرغبات

انطلق تنسيق المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات لخريجي الثانوية العامة، وهناك أخطاء شائعة يقع بها الطلاب، بالإضافة إلى أنه توجد نصائح مهمة لابد وأن يلتفت الطالب إليها.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. مع انطلاق المرحلة الثالثة 2023 لتسجيل الرغبات في مرحلة تنسيق الكليات والمعاهد لخريجي الثانوية العامة، زاد معدل البحث عبر محرك البحث «جوجل» عن الأخطاء التي يجب الانتباه لها عند تسجيل الرغبات.

تنسيق المرحلة الثالثة 2023

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. في هذا السياق، حرص "صدى البلد" على رصد آراء بعض خبراء التعليم حول أبرز النصائح الهامة لخريجى الثانوية العامة مع بدء المرحلة الثالثة 2023 من تنسيق الجامعات 2023.

أبرز النصائح الهامة

أكد الدكتور محمد عبد العزيز، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن القرار باتجاه الدراسة واختيار البرامج التعليمية الجديدة يتطلب تفكيرًا استراتيجيًا، ويجب على الطلاب أن يكونوا على استعداد لتجاوز حدودهم واستكشاف ميادين جديدة، موضحًا أن الاستثمار في تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات ليس فقط خطوة جريئة، بل هو أيضًا مفتاح لتحقيق النجاح في عالم يتسارع التغيير والابتكار.

وأوضح الخبير التربوي، أن الاستثمار في مجالات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات يمكن أن يفتح أمام الطلاب أفقًا واسعًا من الفرص الوظيفية المبتكرة. إذا تمكنوا من تطوير مهاراتهم في هذه المجالات، فإنهم سيكونون جاهزين لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص التي تأتي في سبيلهم.

أخطاء يجب الانتباه لها

وكشف الأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، عن مجموعة من الأخطاء التي قد يرتكبها الطلاب خلال تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عند تسجيل الرغبات يجب الانتباه لها وهي:

- عدم استكمال كتابة الـ75 رغبة المتاحة أمام الطالب، ما قد يؤدي إلى عدم قبول استمارة الطالب الإلكترونية لحين الانتهاء من الأمر.

- عدم اتباع قواعد التوزيع الجغرافي، حيث يتم اختيار الكليات البعيدة التي لا تقع في النطاق الجغرافي للطالب.

- اختيار الطالب للكليات والمعاهد الموجودة في نطاقه الجغرافي فقط أولًا.

- عدم حفظ التعديل النهائي للرغبات قبل غلق باب تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات.

- التعامل مع الكيانات الوهمية أو كتابتها في الرغبات داخل الاستمارة الإلكترونية، والتي تتسبب في النهاية في عدم الحفظ.

رابط تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣

ويتم التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة ٢٠٢٣ ، للقبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: https://tansik.digital.gov.eg/application/

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