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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أول قرار رسمي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة

حدائق القبة
حدائق القبة

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات  المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أجرت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الكائن برقم ٣ شارع "بواقين عوض" التابع لحي حدائق القبة، والذي انهار بأكمله صباح اليوم الأربعاء الموافق ٦ / ٩ / ٢٠٢٣ مخلفًا عددًا من الوفيات والمصابين من جراء الانهيار.

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ترأَسَ المستشار حسام الطحاوي - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة - القسم الثالث، فريقًا من أعضاء النيابة ضم كل من: منى رشيد - رئيس النيابة،  نجلاء عزمي- وكيل النيابة، وقاموا بالانتقال وإجراء معاينةً لموقع العقار.

تفاصيل عقار حدائق القبة 

وتبيَّن من المعاينة: أن العقار مكونًا من دورٍ أرضي وأربعة أدوار متكررة، وأنه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء ٦ / ٩ / ٢٠٢٣، انهار بالكامل، مما أسفر عن عدة وفيات وإصابات بين المواطنين، فضلًا عن تسبب الانهيار في سقوط شرفتين بالعقار المجاور له؛ نتج عنها إصابة إثنين آخرين.

وتولَّت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالقاهرة– القسم الثالث التحقيق، حيث قررت منى رشيد – رئيس النيابة، تشكيل لجنة من مهندسي لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للوقوف على أسباب انهيار العقار ، مع استدعاء كلٍّ من مدير التنظيم ومدير الإسكان بحي حدائق القبة لسماع أقوالهما والاطلاع على ملف العقار بالحي.

وجار استكمال التحقيقات.

 

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النيابة الإدارية القاهرة العقار حدائق القبة الأربعاء الوفيات

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