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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

‏احتراق 32 توك توك واستخراج 70 إثر إندلاع النيران بجراج في حدائق القبة

حريق
حريق

‏نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق التهم ٣٢ توك توك كانوا متوقفين داخل جراج بحدائق القبة بينما نجحت القوات في استخراج نحو ٧٠ أخرين دون خسائر .


‏تلقت عمليات اطفاء القاهرة بلاغاً بنشوب حريق في جراج تكاتك بدائرة قسم حدائق القبة .
علي الفور وجه اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بخمس سيارات أطفاء إلى مكان البلاغ بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة وتمكنت القوات من محاصرة النيران قبل احتراق التكاتك الموجودة في الجراج .


‏وتبين من الفحص احتراق ٣٢ توكتوك بينما تم استخراج نحو ٧٠ توك توك دون خسائر ، ووجه اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة انتقال رجال المباحث لبيان ما إذا كان هناك شبهه جنائية من عدمه وكشف ملابسات الحريق  وتولت النيابة التحقيق .

حريق حريق جراج احتراق الحماية المدنية توك توك حدائق القبة

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