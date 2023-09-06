قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

‏استيقظ سكان حدائق القبة علي كارثة انهيار عقار سكني الذي راح ضحيته 3 أشخاص واصيب 3 أخرين حيث انتقل فريق من النيابة العامة الي مكان البلاغ وتم سؤال الشهود والمصابين وصرحت بدفن الجثث الثلاثة وتسليم الجثامين لذويهم واستعجلت النيابة تقرير اللجنة الهندسية التابعة لمحافظة القاهرة لبيان ما اذا كان العقار صادر له قرار ازاله من عدمه وتم اخلاء عقارين مجاورين حرصاً علي ارواح السكان .

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغاً بانهيار عقار سكني مكون من أربع طوابق في حدائق القبة ووجود أشخاص آسفل الأنقاض ، على الفور وجه أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بالدفع بقوات الأنقاذ البري بإشراف اللواء جمال ياسين مدير الحماية المدنية بالقاهرة ونجحت القوات في استخراج 3 أشخاص متوفين وثلاثة آخرين مصابين تم نقلهم إلى المستشفيات.

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، من وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر.

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