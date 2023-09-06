بعد انضمام مصر لـ بريكس .. بشرى بشأن أسعار الذهب والدولار

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، إن أسعار الذهب العالمية شهدت تراجعا واضحًا في الفترة الأخيرة، إذ أن سعر الأوقية وصل لـ 1918 دولار بعدما كانت بـ 1950 دولار، لافتا إلى أن سعر الذهب في مصر تراجع بشكل واضح حيث سجل تراجع بقيمة 20 جنيه وهو تراجع محدود.

ناجي فرج يكشف بشرى بشأن أسعار الذهب

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن سعر الذهب في الوقت الحالي يعتبر مناسب جدا وفقا للأسعار العالمية، إذ أن السعر أصبح شبه مساوٍ للأسعار العالمية على الرغم من رؤية البعض أن السعر في الوقت الحالي يعد مرتفع بعض الشيء.

وتابع مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، أن مبادرة زيرو جمارك أثرت بشكل واضح على أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن وزارة التموين قدمت طلب لمجلس الوزراء بمد فترة مبادرة زيرو جمارك بعد تأثيرها الواضح على أسعار الذهب.

وزف مستشار وزير التموين لشؤون الذهب بشرى سارة قائلا إنه بعد انضمام مصر لبريكس سيكون حدث اقتصادي قوي جدا، وله علاقة قوية جدا بأسعار الذهب، إذ أنه سيساعد في تقوية الجنيه المصري، ويعطيه فرصة للثبات والانتعاش، كما يساعد في تراجع أسعار الذهب والدولار وهو ما سيكون له مردود جيد على الاقتصاد المصري.

واستكمل، أن سعر جنيه الذهب في الوقت الحالي 17800 جنيه بعدما وصل في فترة من الفترات 22500 جنيه، موضحا أن أسعار الذهب في الوقت الحالي تعتبر مناسبة للغاية.