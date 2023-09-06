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تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن اخر مستجدات اسعار الذهب و الدولار عالميا و محليا حيث أسعار الدولار محليا، والتي مازالت تشهد استقرارا منذ يوم 10 مارس الماضي دون أي زيادة لمدة تزيد عن 5 أشهر، باستثناء البنك المركزي المصري.
 

وسجل سعر الأخضر أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري للشراء 30.82 جنيه، بعد 30.83 جنيه، و للبيع  30.95 جنيه.

كما سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

كما تراجع سعر الدولار اليوم بقوة في مصر  في تعاملات السوق الموازية بإجمالي وصل إلى  5 جنيهات، متراجعا من متوسط 42 إلى نحو يبدأ من 37 جنيها فقط، وسط دعوات بالتخلص من الدولار بعد انضمام مصر لمجموعة بريكس مع 6 دول أخرى، فضلا عن قرار الحكومة الأخير بشأن تحصيل رسوم الإقامة بالدولار وهو ما ساعد على تخفيف الضغط على الدولار

لمزيد من التفاصيل

شاهد الفيديو

https://fb.watch/mU0BrVadFu/

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

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