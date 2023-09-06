عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لصعوبات شديدة في ملف المياه

أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع التشاوري اليوم كان مفيد للغاية، إذ أنه كان هناك الكثير من الأفكار التي أطلقت، والطروحات التي تفاعل معها السادة الوزراء، موضحا أن الشراكات العربية وخاصة الاجتماع مع وزير خارجية اليابان بالأمس حظي باهتمام كبير من قبل المجموعة. 

أحمد أبو الغيط: الشراكات العربية حظيت باهتمام كبير 

وأضاف "أبو الغيط"، خلال تصريحات عبر مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن المطلوب الآن هو تحديد فعاليات هذه الشراكات بمعنى أن هناك شراكة مع الصين لها رؤية، وشراكة مع الهند لها رؤية، وشراكة مع تركيا كانت موجودة لها رؤية، وشراكة مع روسيا لها رؤية، وبالتالي تم التوافق على أنه يجب أن الأمانة العامة تضع خطوط إرشادية محددة فيما يتعلق بكيفية التفاعل مع كل هذه الشراكات. 

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم الترحيب بإنشاء منظمة عالمية للمياه في المملكة العربية السعودية، ولكن تم تبني أو إعادة تبني القرار الخاص بالأمن المائي العربي، إذ أن الدول العربية تتعرض لصعوبات شديدة سواء في نهر النيل، أو في نهر دجلة، أو نهر الفرات، ولذلك تم التأكيد على هذا القرار اليوم. 

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية وزير خارجية اليابان مجلس الجامعة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

بعد علاقتها المحرمة مع عشيقها.. حالة واحدة لإنقاذ المتهمة من الحبس|خطوات مثيرة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ترشيحاتنا

أول قرار رسمي في كارثة انهيار عقار حدائق القبة

زيادة الأجور والمعاشات.. حقيقة صرف 450 جنيها للموظفين والموعد الرسمي للعلاوة الجديدة

دولة محورية وبوابة لإفريقيا.. ما دلالات زيارة وزير الخارجية الياباني إلى مصر؟

اتفاق بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية

بسبب محمد صلاح |كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة .. خاص

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ