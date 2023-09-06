أحمد أبو الغيط: الدول العربية تتعرض لصعوبات شديدة في ملف المياه

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الاجتماع التشاوري اليوم كان مفيد للغاية، إذ أنه كان هناك الكثير من الأفكار التي أطلقت، والطروحات التي تفاعل معها السادة الوزراء، موضحا أن الشراكات العربية وخاصة الاجتماع مع وزير خارجية اليابان بالأمس حظي باهتمام كبير من قبل المجموعة.

أحمد أبو الغيط: الشراكات العربية حظيت باهتمام كبير

وأضاف "أبو الغيط"، خلال تصريحات عبر مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أن المطلوب الآن هو تحديد فعاليات هذه الشراكات بمعنى أن هناك شراكة مع الصين لها رؤية، وشراكة مع الهند لها رؤية، وشراكة مع تركيا كانت موجودة لها رؤية، وشراكة مع روسيا لها رؤية، وبالتالي تم التوافق على أنه يجب أن الأمانة العامة تضع خطوط إرشادية محددة فيما يتعلق بكيفية التفاعل مع كل هذه الشراكات.

وتابع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه تم الترحيب بإنشاء منظمة عالمية للمياه في المملكة العربية السعودية، ولكن تم تبني أو إعادة تبني القرار الخاص بالأمن المائي العربي، إذ أن الدول العربية تتعرض لصعوبات شديدة سواء في نهر النيل، أو في نهر دجلة، أو نهر الفرات، ولذلك تم التأكيد على هذا القرار اليوم.