عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أبوالغيط: تحركنا على أكثر من صعيد لتعزيز شراكاتنا مع القوى الدولية المختلفة

مجلس الجامعة العربية
مجلس الجامعة العربية

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يخفى علينا جميعاً ما يكتسبه العمل العربي المشترك من أهمية مضاعفة، وقيمة أكبر، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من ارتباك واضطراب وانعدامٍ لليقين، لافتا إلى أن الحرب المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا، تمثل عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى، بكل ما تنطوي عليه هذه النوعية من الصراعات الضارية من انعكاسات خطيرة على السلم العالمي، في أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية على حدٍ سواء.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن تطورات الفترة الماضية تشير إلى أن التعامل مع تبعات هذه الصراعات يقتضي تعزيزاً للعمل الجماعي بين الأطراف المختلفة، لتنسيق المواقف بين الدول الراغبة في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، وتوفير منصات للعمل المشترك الذي يتناول القضايا التي تتعلق بصيانة المصالح الوطنية.

وأضاف أن الجامعة العربية نجحت خلال الشهور الماضية في التحرك على أكثر من صعيد، من أجل تعزيز شراكاتها مع القوى الدولية المختلفة باعتبار أن هذه الشراكات تُمثل رصيداً استراتيجياً مهماً لدولنا، مشيرا إلى أن القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي، وكذلك الدورة الثالثة للحوار العربي الياباني التي انعقدت بالأمس.

وتابع: “إننا نتطلع في نوفمبر القادم إلى القمة العربية الأفريقية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة ضرورية وفي وقتها لترسيخ العلاقات مع شركائنا وأصدقائنا في أفريقيا التي تموج بتحولات نتابعها جميعاً”.

وأوضح أن هذه الشراكات وغيرها تعكس حركية مطلوبة، بل وضرورية لوضع المنطقة العربية على تماسٍ مع كتل وقوى دولية مختلفة، في أكثر من اتجاه وحول جميع القضايا التي تتعلق مباشرة بمصالح المواطن العربي وهمومه.

الأمين العام لجامعة الدول الأمين العام لجامعة الدول العربية العمل العربي المشترك القمة العربية الصينية المملكة العربية السعودية جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

ترشيحاتنا

تحقيق عاجل.. رئيس رومانيا يعلق على سقوط أجزاء من مسيرة روسية في بلاده

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

تراجع حاد لأسعار العملات الأجنبية في مصر بختام تعاملات اليوم

وسط فرض عقوبات على الدعم السريع.. نبأ سار من أمريكا لشعب السودان

صلاح محسن: سعيد بالعودة إلى الأهلي.. وكولر منحني الثقة

ارتفاع ضحايا فيضانات تركيا إلى 7 أشخاص ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ