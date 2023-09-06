أبوالغيط: تحركنا على أكثر من صعيد لتعزيز شراكاتنا مع القوى الدولية المختلفة

أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه لا يخفى علينا جميعاً ما يكتسبه العمل العربي المشترك من أهمية مضاعفة، وقيمة أكبر، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من ارتباك واضطراب وانعدامٍ لليقين، لافتا إلى أن الحرب المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا، تمثل عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى، بكل ما تنطوي عليه هذه النوعية من الصراعات الضارية من انعكاسات خطيرة على السلم العالمي، في أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية على حدٍ سواء.

وقال أبو الغيط، خلال كلمته في أعمال الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن تطورات الفترة الماضية تشير إلى أن التعامل مع تبعات هذه الصراعات يقتضي تعزيزاً للعمل الجماعي بين الأطراف المختلفة، لتنسيق المواقف بين الدول الراغبة في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي، وتوفير منصات للعمل المشترك الذي يتناول القضايا التي تتعلق بصيانة المصالح الوطنية.

وأضاف أن الجامعة العربية نجحت خلال الشهور الماضية في التحرك على أكثر من صعيد، من أجل تعزيز شراكاتها مع القوى الدولية المختلفة باعتبار أن هذه الشراكات تُمثل رصيداً استراتيجياً مهماً لدولنا، مشيرا إلى أن القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي، وكذلك الدورة الثالثة للحوار العربي الياباني التي انعقدت بالأمس.

وتابع: “إننا نتطلع في نوفمبر القادم إلى القمة العربية الأفريقية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة ضرورية وفي وقتها لترسيخ العلاقات مع شركائنا وأصدقائنا في أفريقيا التي تموج بتحولات نتابعها جميعاً”.

وأوضح أن هذه الشراكات وغيرها تعكس حركية مطلوبة، بل وضرورية لوضع المنطقة العربية على تماسٍ مع كتل وقوى دولية مختلفة، في أكثر من اتجاه وحول جميع القضايا التي تتعلق مباشرة بمصالح المواطن العربي وهمومه.