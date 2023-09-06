شد وبوتوكس ورفع حواجب.. بايدن تجمل بـ100 ألف دولار لإخفاء شيخوخته

رصدت فضائية العربية تقريرا عن تجمل بايدن بحوالي ١٠٠ ألف دولار لإخفاء شيخوخته، فقد صار بايدن على أبواب الثمانين من عمره.

ووفقا للتقرير، فقد حافظ جو باين على مظهره البراق فقد كشف غاري موتيكي بكاليفورنيا وهو أحد كبار الجراحين التجميليين حيث قال إن شعر الرئيس السابق البراق هو نتاج عمليات زراعة قديمة.

توقع الجراح التجميلي ان بايدن قد خضع لعملية تجميل للوجه فخط حاجبه غير طبيعي، مما يشير إلى أن الرئيس خضع لعملية "رفع الحاجب" وكذلك لعملية راب الجفن السفلى، للقضاء على الأكياس تحت عينيه.

أستخدم البوتكس ، لأخفاء معالم شيخوخته

بالإضافة إلى لمسات الحشوة والبوتوكس ويقدر ان بايدن الثمانيني فقد أنفق ١٠٠ ألف دولار، ليخفي معالم الشيخوخة عن وجهه.

أستطاع بايدن إخفاء معالم الشيخوخة عن وجهه لكن جسده ومفاصله فضحت الأمر في مرات عديدة، وذلك بعد أن تكررت حوادث تعثره وسقوطه على الأرض.