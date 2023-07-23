محمد أنور عن فيلم مستر إكس: كان منصفا للطرفين الرجل والمرأة.. فيديو

حل أبطال فيلم "مستر إكس"، الفنان أحمد فهمي، والفنان محمد أنور، والفنان أوس أوس، ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدث الفنان محمد أنور، عن فيلم "مستر إكس، قائلا: "الفيلم كان منصفا للطرفين الرجل والمرأة".

وأضاف: "كنت حريص منذ دخولي مجال الفن على المشاركة بالأفلام ذات القيمة بصرف النظر عن حجم الدور الذي أقوم به".

وأكد: "السينما تبقى في الذاكرة إذا ما قورنت بالدراما التليفزيونية أو المسرح"، مضيفا: "الفيلم عجبنا علشان الفيلم مبنى على ضيوف الشرف، ومن أيام أفلام عادل إمام مشوفناش أعمال مبنية على النظرية ديه".