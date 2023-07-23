فيلم مستر إكس| أحمد فهمي: هنا الزاهد باربي بصوت علي الشريف.. فيديو

حل أبطال فيلم "مستر إكس"، أحمد فهمي، ومحمد أنور، وأوس أوس، ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وتحدث الفنان أحمد فهمي، عن التعاون مع هنا الزاهد في فيلم مستر إكس، قائلا: "هنا بتعرف تقول الإفيه بوزنه، وبتقوله زي الولاد عادي، وصوت مش لايق على الشكل، تلاقي باربي بصوت علي الشريف، والفيلم قايم عليها".

وأضاف أحمد فهمي: "في لغة بنتكلم فيها أنا وهنا بنغير أول حرف ونحط س".



وتابع أحمد فهمي: "بضايق من الناس اللي تقولك بقالي كتير بعمل دراما فتعبت وهريح شوية بحاجة كوميدي.. بالعكس الكوميدي أصعب".