أحمد فهمي عن مستر إكس: اهتمامنا كان بسرعة وتتابع أحداث الفيلم.. فيديو

حل أبطال فيلم "مستر إكس"، أحمد فهمي، ومحمد أنور، وأوس أوس، ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وكشف الفنان أحمد فهمي فكرة وكواليس فكرة فيلم مستر إكس، والذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وقال أحمد فهمي،: "في البداية كنت بعمل فيلم تاني خالص غير فيلم مستر إكس، وبعدين لقيت فادي دخل عليا وقالي حلو الفيلم ده، قالي فكرة الفيلم، وقولتله الغي الفيلم وأنا هعمل ده".

وأضاف أحمد فهمي: "أوس أوس أول واحد كان معايا في الشغل، وبدأنا في تجميع أبطال العمل.. كان لدينا اهتمام بأن تكون أحداث الفيلم سريعة ومتتابعة".

وأعرب أحمد فهمي، عن سعادته بنجاح فيلم "مستر إكس"، مشيدًا بطاقم العمل الذي ساهم في ظهور الفيلم بصورة مبهرة، معربا عن اعتزازه بطاقم العمل المشارك بالفيلم.