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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمى: أخطط لتجاوز إيرادات أفلام كريم عبد العزيز

صدى البلد

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة دندراوي المذاع عبر قناة العربية.

وعبر أحمد فهمى عن سعادته بالنجاح الذي حققه أحدث أفلامه "مستر إكس"، الذي ينافس في موسم أفلام عيد الأضحى 2023.

وقال أحمد فهمي :"الفيلم خلال أسبوعين حقق رقما كبيرا في مصر وسط منافسة كبيرة، وعلى آخر الصيف هيكون عمل رقم كبير أوي، نبني عليه المرحلة القادمة بفيلم أكبر وأحلى، وأبتدي أنافس مش بس جيلي".

وأضاف أحمد فهمى:" "كريم عبد العزيز أخويا وصاحبي وأستاذي، وأتمنى له النجاح وأنا من جمهوره، لكن كل بني آدم عنده طموح في وقت معين ينافس أي حد ويعديه، مش عيب".

وأوضح :"أنا ببني إني في يوم من الأيام أقدر أعدي إيرادات كل الناس، وأعمل أفلام أحلى من كل الناس، وده حق مشروع".

يذكر أن تحدثت الفنانة هنا الزاهد، خلال لقاء متلفز لها في دبي، عن حياتها الفنية والخاصة، وردت على شائعات طلاقها، وسبب عدم إنجابها حتى الآن. 

ونفت هنا الزاهد شائعات طلاقها من الفنان أحمد فهمي التي ترددت خلال الفترة الماضية، وعلقت قائلة: «لو في أي حاجة بتحصل الناس كلها هتعرفها».

وعن سبب عدم الانجاب حتى الآن، قالت هنا الزاهد: «إحنا سايبينها على ربنا، والفترة دي إحنا مشغولين». 

كريم فهمي يرد 

وكان علّق الفنان كريم فهمى على أزمة زوجته دانيا والفنانة هنا الزاهد زوجة شقيقه أحمد فهمى.

وكتب كريم فهمى عبر حسابه بفيسبوك: "احنا رجعنا من بره مصر في العيد لقينا في جروب تبع حد بيكتب كلام علي مراتي كذب وافتري ... طول عمر مراتي ملهاش علاقة بالوسط الفني ولا بالمشاكل وحتى علاقتنا الأسرية كلها السابقة كلها احترام من جميع الأطراف.. مجانين السوشيال ميديا و مجانين شراء الفولورز دخلونا فيها الله حسبي ونعم الوكيل.. أنا آسف إني برد.. أرجو محدش له دعوة بینا وخلينا في حالنا زي ما إحنا طول عمرنا ومتدخلوناش في مشاكل ملناش دعوة بیها ونبقي كبش فدا مع احترامي للجميع بس كفاية عبث.. أنا مكنتش ناوي أرد عشان
عیب بس كفاية كده.. أتمني تكون الرسالة وصلت".

 

 

 

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