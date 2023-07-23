تامر حسني على راسي.. أحمد فهمي يعلق على المنافسة في أفلام العيد

حل أبطال فيلم "مستر إكس"، أحمد فهمي، ومحمد أنور، وأوس أوس، ضيوفًا على الإعلامي عمرو أديب، برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وعلق الفنان أحمد فهمي، عن المنافسة في أفلام عيد الأضحى، قائلا: "أفلام العيد كلها كانت كبيرة وأول مرة يحصل في العيد، ولو في فيلم واخد إيرادات كبيرة لازم تعرف واخد كام شاشة عرض".

وأشار إلى "تامر حسني نجم كبير وعلى راسي، وكريم عبد العزيز على رأسي أيضا"، موضحا: "الفيلم لما راح الخليج بياخد نفس قاعات العرض والفرص بتكون متساوية، وتقدر تقول مين جاب أكتر ولا أقل".

وأوضح: "لما بصحى بلاقي أكتر من حاجة معرفش أنا رقم كام في مصر، في السعودية بنقدر نعرف الإيرادات، وفي الآخر الشاشات اللي خدتها في مصر، ولو ادتوني شاشتين، هشتغل وأنجح، وفي آخر الصيف جمع كل حاجة وقولي أنا ترتيب كام، ولو الأخير".