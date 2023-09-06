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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال مشاركته بالمنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية

وزير التنمية المحلية: نرحب بكافة المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين بجميع التخصصات والمجالات|صور

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية في الصين

 

عقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، اليوم خلال زيارته الحالية لمدينة ( تشنغتشو ) الصينية – للمشاركة في أعمال المنتدي الدولي العاشر للمدن المستدامة والسياحية والذى يعقد خلال الفترة من 4 – 6 سبتمبر الجاري – عدداً من الاجتماعات من بينها لقاء مع عدد من رجال الأعمال الصينيين العاملين فى مجالات السياحة والبنية التحتية والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، كما التقى وزير التنمية المحلية كذلك مع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية وذلك بحضور كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .

وخلال اللقاءات أكد اللواء هشام آمنة على الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى لملف الاستثمار وتذليل أى عقبات أو تحديات تواجه المستثمرين ورجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى حرص على ترأس اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار والذى صدرت عنه العديد من القرارات التاريخية والمهمة والتى يتابع تنفيذها بصورة دورية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعات أسبوعية مع الوزارات والهيئات المعنية .

وأوضح اللواء هشام آمنة ان مصر ترحب بكافة المستثمرين ورجال الأعمال الصينيين من مختلف المدن الصينية ومن كافة التخصصات والمجالات فى ظل تمتع مصر باتفاقيات وشراكات مع العديد من دول العالم فى أفريقيا وأوروبا والدول العربية بالإضافة إلى السوق المصري المحلى الذى يتضمن 105 ملايين مواطن .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن العلاقات التاريخية الوطيدة بين الشعبين المصرى والصيني والرئيس السيسي والرئيس الصينى شي جين بينج تؤكد ان الطريق ممهد لانطلاقة كبرى فى مسار العلاقات الثنائية بين البلدين ، ووجه "آمنة" الدعوة لرجال الأعمال والمستثمرين فى الصين لإقامة وتوطين الصناعات المهمة فى مختلف المجالات والقطاعات فى ظل تنوع فرص الاستثمار فى مصر وبصفة خاصة بعد وصول حجم التبادل التجاري إلى حوالى 20 مليار دولار وإمكانية أن تكون مصر مدخلاً للمنتجات الصينية فى المنطقة العربية وأفريقيا .

من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية الدولية عن استعداد المجموعة لترتيب زيارة للقاهرة لوفد من المستثمرين ورجال الأعمال المتخصصين فى مجالات المخلفات الصلبة وإدارة المدن والحفاظ على التراث والمناطق السياحية و كذلك عدد من أصحاب الصناعات ورجال الأعمال الراغبين فى الاستثمار بمصر والتى يكتسب سمعتها ومكانتها زخماً خاصاً بعد انضمامها لتجمع مجموعة البريكس مؤخراً .

وأشاد المسئول الصيني بالجهود المصرية الشاملة فى مجال التنمية بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مجال تعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين فى إطار ما تحظى به مصر من سمعة ومكانة دولية ومحورية وأهمية دورها فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا .

كما استعرض رئيس مجلس الإدارة خلال اللقاء نشاط المجموعة فى مجال البنية التحتية والمخلفات الصلبة والصناعات ودور المؤسسة فى تعزيز التحول الرقمى وملف الاستثمار فى منطقة الحزام والطريق .

كما أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاستثمار الصينية إلى أهمية الانطلاق بالعلاقات الصينية المصرية نحو مرحلة المصلحة العامة والمنفعة المتبادلة للجانبين .

كما أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال الصينين على رغبتهم فى الاستثمار فى بعض المجالات والقطاعات فى مصر وستشهد الفترة المقبلة تنظيم عدد من الزيارات للقاهرة للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى عدد من المجالات التى يعملون بها .

كما شهدت تلك اللقاءات عرضاً من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة والمستشار مصطفى ألهم لجهود الدولة المصرية واهتمام القيادة السياسية بتعزيز مجالات الاستثمار فى العديد من القطاعات ، وكذا بعض المشروعات القومية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظتين وتحسين مستوى معيشة المواطنين .

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وزير التنمية المحلية هشام امنة التنمية المحلية

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