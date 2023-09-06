ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

رصدت قناة العربية تقريرًا، عن الأهلي يستعد من أجل خطف صفقة جديدة من صفوف نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، في واحدة من الصفقات التي ستكون مدوية خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب كبير من الجماهير حول إمكانية ضم الصفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، خاصة أن المارد الأحمر يرغب في ضم عدد من اللاعبين القادرين على المنافسة على البطولات في الموسم المقبل، ولاسيما بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي يترقب موقف وليد الكارتي تمهيدا لضمه

وجاء في قناة العربية، أن النجم المغربي وليد الكارتي، يواجه حالة من الغموض الكبير حول مصيره مع نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة، وهو ما جعل البعض يرجح أن النادي الأهلي قد يخطف اللاعب خلال الأيام المقبلة قبل الأسبوع المقبل، وهي ما ستكون ضربة الموسم بالنسبة للنادي الأهلي.

ووفقا لصحيفة "هسبورت" المغربية، نشرت تقريرًا جاء فيه أن وليد الكارتي يؤرق بال بيراميدز في الفترة الحالية، وهذا بعدما طلب من إدارة بيراميدز، تأجيل مناقشة تجديد تعاقده مع الفريق السماوي حتى إشعار آخر، الأمر الذي سبب حالة من الإزعاج داخل صفوف بيراميدز، خاصة أن اللاعب ينتهي عقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

ويعتبر وليد الكارتي واحد من اللاعبين المطلوبين في العديد من الأندية المختلفة، وبالتالي فاللاعب قد يرحل عن صفوف الفريق بشكل مجاني.

وأضافت الصحيفة المغربية، أن وليد الكارتي على رادار عدد من الأندية المصرية والخليجية، أبرزها الأهلي المصري، الذي يراقب تطورات وضع اللاعب عن قرب، على أمل الحصول على خدماته في الموسم المقبل، وفي حالة تجديد التعاقد يحق للاعب التوقيع لأي نادي في يناير دون الرجوع لبيراميدز.

وليد الكارتي شارك مع بيراميدز في 80 مباراة، أحرز فيها 22 هدفا، وساهم في 16 تمريرة حاسمة برفقة الفريق السماوي.

وأتمت قناة العربية بتساؤل للجماهير حول إمكانية خطف اللاعب من النادي الأهلي قبل الموسم الحالي من عدمه.