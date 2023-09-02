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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

في الموسم الرمضاني أم بعده.. ما موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة؟

صدى البلد

حقق مسلسل جعفر العمدة نجاحًا كبيرًا؛ بعد ما تم عرضه ضمن موسم الدراما الرمضانية 2022، وهو الأمر الذي شجع صناع العمل على تصوير الجزء الثاني منه، وكان من المفترض أن يتم عرضه ضمن موسم الدراما في شهر رمضان 2023.

وبعدما تساءل متابعو مسلسل جعفر العمدة عن موعد عرض الجزء الثاني منه؛ وتوقع البعض أن يتم عرضه ضمن موسم الدراما الرمضانية للعام الحالي 2023، إلى أن صُناع العمل أعلنوا تأجيله، فما السبب وراء ذلك التأجيل؟.

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موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة؟

توقع جميع جمهور مسلسل جعفر العمدة الذي تم عرضه ضمن موسم الدراما الرمضاني للعام الماضي 2022، أن يتم تقديم الجزء الثاني من المسلسل هذا العام، إلا أن صُناع العمل قرروا تأجيله ليتم عرضه في موسم رمضان 2025.

سبب تأجيل عرض الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة

في حقيقة أحزنت الكثير من متابعي مسلسل جعفر العمدة، كشفت الفنانة مي كساب الحقيقة وراء تأجيل الجزء الثاني من المسلسل، إذ أكدت انه تم الاتفاق على تقديم الجزء الثاني منه ضمن موسم الدراما الرمضانية 2025؛ بسبب عدم الانتهاء من كتابة السيناريو بعد، ولخروجه إلى الجمهور بأفضل صورة بعد النجاح الساحق الذي حققه الجزء الأول.

مسلسل جعفر العمدة 

دارت أحداث الجزء الأول من مسلسل جعفر العمدة حول «جعفر» وهو رجل من حي السيدة زينب، متزوج من أكثر من سيدة، ويعاني من ألم فراق ابنه؛ بعد ما تم اختطافه منذ 20 عاما، ويستمر جعفر في البحث عن ابنه المفقود طوال حلقات المسلسل؛ للتأكد من وجوده على قيد الحياة، وفي الوقت الذي يقنع فيه زوجته بوفاة ابنهما؛ اكتشف العديد من المفاجآت حول واحدة من زوجاته وعائلتها.

مسلسل جعفر العمدة، من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وهو من بطولة نخبة من النجوم منهم: «محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، عصام السقا، مجدي بدري، أحمد فهيم، منذر رياحنة، دعاء حكم، أحمد داش، بيومي فؤاد، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري…».

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