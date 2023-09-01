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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

هل أغضب الزملكاوية| ماذا قال الفنان أحمد فتحي لجماهير القلعة البيضاء ؟

صدى البلد

أثار الفنان أحمد فتحي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أوضح أنه ينتمي كرويًا إلى نادي الزمالك، حيث نصح جماهير القلعة البيضاء باستخدام المهدئات، فماذا قال أحمد فتحي، وهل أغضب الجماهير؟.. 

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ماذا قال الفنان أحمد فتحي لجماهير القلعة البيضاء ؟

حل الفنان أحمد فتحي ضيفًا في إحدى اللقاءات التليفزيونية، موضحًا انه ينتمي كرويًا إلى نادي الزمالك، ونصح الجماهير بطريقة لطيفة ضاحكة باستخدام المهدئات بسبب ما يحدث في النادي الأيام الأخيرة. 

وأضاف « أنا متعاطف مع جماهير نادي الزمالك، مع انني لست مشجعًا متعصبًا مثل تشجيع بيومي فؤاد للنادي الأهلي، ولو مر على الأهلاوي جزء مما يمر على مشجعي الزمالك سيعرفون ما نتحمله، كل الزمالكاوية في حالة قهر بسبب ما يحدث مع ناديهم».

تفاعل السوشيال ميديا مع تصريحات أحمد فتحي 

بمجرد أن تحدث الفنان أحمد فتحي عن نادي الزمالك، ونصحيته لجماهير القلعة البيضاء التي أثارت جدلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسموا إلى شقين أحدهما انتقده جراء تلك التصريحات وأنه أساء لهم، والبعض الآخر دافع عنه، نظرًا لشهرته بأخلاقه وخفة ظله.

أحمد فتحي وزوجته 

عادة ما يتحدث الفنان أحمد فتحي عن زوجته نسرين بأنها صاحبة الفضل عليه، وأن لها النصيب الأكبر من الدعم في مشواره الفني، موضحًا: 

« إحنا متجوزين من 20 سنة، والجواز خلاني إنسان أهدى وأفضل، وهي ناقدة قاسية عليا.. هي بتحب الحق، ومش علشان زوجتي تنافقني، وده بيدفعني لقدام، والجواز يدوم بالتفاهم والتضحية ومش بالأنانية، هي شخصية قنوعة وبنت أصول، وأعتقد عدم إنجابنا قربنا أكثر من بعض، وحتى في سفرياتي متواجدة معايا لأنها بتقلق عليا بشكل كبير بسبب حالتي الصحية، هي بتحب أن الناس تشوفني بشكل كويس، وبتقولي لازم تستوعب الناس وتتصور معهم لو طلب حد ده ومترفضش، هي هادية جدًا وأنا مجنون».

تعتبر نسرين هي الحب الأول في حياة الفنان أحمد فتحي، وتزوجته عام 2003، وهي من خارج الوسط الفني، وعرض عليها الزواج بعد تعرفه عليها في إحدى المناسبات وحفل زفاف لأحد أصدقائه، إذ قبلت ظروفه المادية القاسية، وتزوجا في شقة 50 مترا فقط، في إمبابة، على الرغم من أنها كانت تعيش في شقة ومستوى عالٍ من الرفاهية تبلغ مساحتها 250 مترًا.

على الرغم من عدم موافقة أسرة نسرين، زوجة الفنان أحمد فتحي على تلك الزيجة، إلا أنها تحدتهم، وظلت تتحمل ظروفه القاسية لمدة 11 عاما، إلى أن تحسنت الأوضاع كثيرًا، ولم تُسفر الزيجة عن الرزق بالأطفال، إلا أن الثنائي رفضا فكرة التبني، ويعتبران أولاد شقيقته أنهم رزقهما في الدنيا.

احمد فتحي الزمالك القلعة البيضاء السوشيال ميديا الوسط الفنى

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