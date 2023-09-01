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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هتوصل أسرع من الكل| المونوريل جاهز وهذه محطاته بين القاهرة والمدن الجديدة

صدى البلد

حرصت الدولة المصرية، متمثلة في وزارة النقل، على توفير وسائل نقل سريعة ومريحة وصديقة للبيئة، وإتاحتها أمام جمهور الركاب، ومن أبرز تلك المشروعات هو مشروع المونوريل، الذي يُعد أحد أضخم مشروعات النقل.

بعد طول انتظار.. مشروع المونوريل أصبح جاهز أمام جمهور الركاب، مع جاهزية محطاته المتنوعة بين القاهرة والمدن الجديدة، فما تفاصيله؟ وما موعد افتتاحه؟… 

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استعدادات المونوريل الجديد

يتم تنفيذ مشروع المونوريل في مصر لأول مرة، حيث يُمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، والتي تتسم بكونها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، إلى جانب كونها موفرة لاستهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي.

يشتمل مشروع مونوريل شرق النيل على 22 محطة، ويمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، ويبلغ طوله 56.5 كيلومتر، ويتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد.

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، معدلات  تنفيذ مشروع المونوريل من الأعمال المدنية والكهورميكانيكية، وجاءت أبرز التطورات.. 

 

  • مركز السيطرة والتحكم والذي يقع على مساحة 85 فدان، ويشتمل على 13 مبنى أهمها مبنى الإدارة والتحكم
  • يعمل مبنى الإدارة والتحكم على مراقبة جميع الأنظمة على طول المسار، والتحكم في مسير القطارات والتحكم في تغذية المسار بالكهرباء اللازمة للتشغيل كذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية خلال فترة توقف القطارات.
  • مبنى العمرة الجسيمة والمتوسطة والذي يتم فيه أعمال الصيانة الدورية والعمرات الجمسية للقطارات
  • محطة الطاقة الكهربائية والتي تقوم بتغذية جميع الأنظمة بالمحطات بالكهرباء اللازمة للتشغيل
  • ساحة تخزين القطارات والتي تتكون من 5 مسارات بطول 750م على مساحة 19.208 م2 ذات سعة تخزينية تسع لعدد 44 قطار.

يجري حاليًا نقل باقي قطارات المونوريل التي تم توريدها حديثًا ليبلغ إجمالي القطارات الموردة 40 قطار بإجمالي عدد 160 عربة، ويتكون كل قطار من 4 عربات، ويجري حاليًا التجهيز لإجراء الاختبارات عليهم بمركز السيطرة والتحكم.

جاري حاليًا تنفيذ المحطات وتركيب كمرات المسار وممشى الطوارئ المعدني المستخدم في حالة الطوارئ، إلى جانب تقدم جميع الأعمال منها أعمال التشطيبات الداخلية والتكسيات الخارجية بعد الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني والمعدني لها.

موعد تشغيل المونوريل وعدد محطاته

من المقرر أن يتم بدء تجارب التشغيل التجريبي لمونوريل العاصمة الجديدة «مونوريل شرق النيل» في نهاية العام الحالي، والذي يتكون من 22 محطة هم: 

  • محطة الاستاد بمدينة نصر
  • محطة هشام بركات
  • جامعة الأزهر
  • الحي السابع
  • المنطقة الحرة 1
  • المنطقة الحرة 2
  • مسجد المشير
  • شارع التسعين
  • المستشفى الجوي
  • فندق تويست
  • جامعة المستقبل
  • إعمار
  • ميدان النافورة
  • البروة
  • بيت الوطن
  • مسجد الفتاح العليم
  • الحي السكنية R2
  • الدائري الإقليمي
  • العاصمة الإدارية فندق الماسة
  • الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية
  • حي السفارات
  • مدينة العدالة

 

موعد تشغيل المونوريل المونوريل مونوريل شرق النيل كامل الوزير وزير النقل

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